Presidente de Barcelona confirmó la contratación de Vitor Roque, pero está condicionada a un "plan de viabilidad"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó la contratación del delantero brasileño Vitor Roque. Sin embargo, indicó que la firma está condicionada "al plan de viabilidad".

En declaraciones para el diario Sport, aseguró que se tienen que realizar algunas operaciones para poder incorporar a la estrella del Athletico Paranaense.

"Dependerá del fair play, del plan de viabilidad que tenemos que cumplir. Y ahí hay unas operaciones que se deberían hacer, a no ser que generemos unos ingresos que nos den fair play, y entonces ahí podríamos incorporar a algún que otro jugador", explicó Laporta.



En principio, señaló que el plan es que Vitor Roque, quien firmará un contrato por seis temporadas, se incorpore a la plantilla azulgrana en enero de 2024, coincidiendo con la apertura del mercado de invierno. Esto se debe a que Xavi ha pedido expresamente dos fichajes para este mercado.



"Tenemos claras las peticiones del entrenador (Xavi Hernández). Falta quizá un lateral y algo en el centro del campo, e intentaremos satisfacerle", manifestó Laporta, quien dijo no fijarse en lo que está fichando el Real Madrid. "Tenemos mejor equipo que el rival en estos momentos", afirmó.



"Nosotros ya tenemos un equipo muy competitivo. Hemos ganado la Liga española y podemos seguir ejerciendo la hegemonía en esta competición. Me centro en hacer un buen equipo por encima de fichar individualidades", insistió.



La fallida contratación de Arda Güler

Por otro lado, lamentó que Real Madrid haya acabado contratando al volante turco Arda Güler, quien estuvo cerca del Barcelona. De hecho, Laporta confirmó que llegaron a un acuerdo con el Fenerbahçe por 17.5 millones de euros. "Y también estábamos de acuerdo con el jugador", dijo.



Todo se torció cuando entró en juego el Real Madrid, pero el máximo mandatario de la entidad azulgrana dejó claro que, aunque podía haber "llegado a competir" por fichar a Güler, no se lo plantearon.



"Nos autoimponemos unos criterios que no vamos a trasgredir con el objetivo de no volver a retroceder. Tenemos que aplicar el sentido común y pensamos que, de esta operación, por las magnitudes que se estaban dando, debíamos apartamos", concluyó.

