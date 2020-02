El danés fue presentado oficialmente. | Fuente: FC Barcelona

El delantero Martin Braithwaite fue presentado oficialmente por Barcelona como su nuevo gran fichaje. En el Camp Nou, el danés conoció la cancha y dio sus primeras palabras como jugador azulgrana.

"Estoy muy contento de estar aquí. Como futbolistas es una de las cosas más grandes que uno puede conseguir: venir al mejor club del mundo. Es muy especial para mí, es algo en lo que llevo trabajando por mucho tiempo y no puedo esperar más para arrancar. Espero que vengan grandes cosas para mí y el equipo", afirmó Braithwaite.

Asimismo, el danés afirmó que el club catalán es el que juega mejor en el mundo. "Estaba algo sorprendido en el momento que me dijeron que ficharía por el Barza, pero a la vez no tanto porque, como dije antes, llevo muchos años trabajando y he visualizado en mi mente jugar en un gran equipo como este. Siempre he trabajado fuerte y creo que si lo haces y eres positivo, puedes mover montañas. El Barza es el equipo que juega el mejor fútbol del mundo", añadió.

Martin Braithwaite dejó el Esbjerg danés para llegar al Barcelona. El delantero pasó los exámenes médicos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y lucirá el dorsal 19. El jugador de 28 años ha firmado contrato por 4 temporadas con una cláusula de 300 millones de euros.