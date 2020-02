Lionel Messi se abraza al final del partido con Martin Braithwaite, flamante refuerzo del Barcelona. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Tan solo ha tenido un entrenamiento con el plantel, pero ya ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente con el Barcelona. Martin Braithwaite, flamante refuerzo del Barza, ingresó al minuto 72 en reemplazo de Antoine Griezmann. Al finalizar el duelo ante el Eibar, el danés contó su primer experiencia con la camiseta azulgrana y habló de Lionel Messi

"Me ha dado la enhorabuena (Lionel Messi), es un chico estupendo. Ha intentado que me sintiera cómodo, me ha buscado con sus pases. No lavaré mi ropa después del abrazo que me dio (sonríe) Honestamente, estoy muy feliz por haber sido capaz de darle una asistencia", dijo al finalizar el partido.



Sobre los 18 minutos que jugó en su debut comentó "Me he sentido muy bien aquí, rodeado de fantásticos jugadores, he intentado correr y moverme, que es lo que tengo que hacer, y los compañeros me han encontrado, así que ha sido asombroso. Estoy muy feliz".

Martin Braithwaite afirmó que está viviendo un sueño. "Si me dicen hace 15 días que ficharía por el Barça tengo que admitir que no me lo esperaba"