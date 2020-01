La continuidad del técnico en Barcelona se encuentra en su peor momento. | Fuente: AFP

La exestrella de Barcelona, Rivaldo, aseguró que el club que dirige Ernesto Valverde no puede perder encuentros importantes tan fácilmente, en entrevista con Marca. El conjunto culé cayó 3-2 ante Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, pese a que tenía la ventaja en el marcador hasta el minuto 80.

"Seguro que esta derrota no beneficia para nada a Valverde. Me recordó a los anteriores fiascos en la Champions [League]. Tras caer en Arabia Saudí, el club podría poner en serio riesgo su continuidad. Yo ahora lo veo como una posibilidad cercana o incluso para el final de temporada, porque un club como el Barcelona no puede seguir perdiendo partidos así, de una manera tan negligente", aseguró Rivaldo.

Asimismo, el brasileño afirmó que Valverde debe influir más en sus jugadores. "El Barcelona no puede seguir durmiéndose en partidos importantes. Es frustrante. La manera cómo controlaba el partido era para escaparse en el marcador, pero el equipo no puede amodorrarse defensivamente en un duelo ante un rival tan importante entrenado por [Diego] Simeone. El 'Cholo' es un técnico entusiasta fuera del campo, siempre gritando a sus jugadores, motivándoles para que den un poco más y, quizá, eso es algo que el Barcelona echa de menos actualmente", añadió.

Barcelona cayó 3-2 con Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. El 'Atleti' se enfrentará ante Real Madrid por la gran final del torneo este domingo 12 de enero a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio King Abdullah Sports City.