¡Golazo de Barcelona! Raphinha anotó tras definición de primer nivel ante Atlético de Madrid [VIDEO]

Barcelona y Atlético de Madrid empataron 1-1 en el cierre del primer tiempo del duelo en Spotify Camp Nou, después de que Álex Baena adelantara al conjunto rojiblanco a los 14 minutos y Raphinha igualara el marcador para los azulgranas en el 26.



El Barza, superior en esta primera mitad, pudo adelantarse en el minuto 36, en un penal por un claro derribo dentro del área de Barrios a Dani Olmo y que Lewandowski lanzó muy alto.

El cuadro azulgrana llegó a este partido como el nuevo líder de LaLiga. Y es que aprovechó el empate de Real Madrid ante Girona de visitante.

¡GOOOLAZO DE BARCELONA!



Tras un GRAN pase de Pedri, Raphinha eludió a Oblak y puso el 1-1 ante Atlético de Madrid.#LaLigaEnDSPORTS | #BarçaAtleti pic.twitter.com/JSCn5Ku2bZ — DSPORTS (@DSports) December 2, 2025

Barcelona vs Atlético de Madrid: así arrancaron en duelo

Barcelona: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Alejandro Balde; Pedri, Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Jonnhy Cardoso, Pablo Barrios, Nicolás González; Alex Baena y Julián Álvarez.