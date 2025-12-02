Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Golazo de Barcelona! Raphinha anotó tras definición de primer nivel ante Atlético de Madrid [VIDEO]

El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak intenta detener el ataque del delantero brasileño Raphinha.
El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak intenta detener el ataque del delantero brasileño Raphinha. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Después de un excelente pase de Pedri, Raphinha convirtió para Barcelona por la fecha 19 de LaLiga de España.

Barcelona y Atlético de Madrid empataron 1-1 en el cierre del primer tiempo del duelo en Spotify Camp Nou, después de que Álex Baena adelantara al conjunto rojiblanco a los 14 minutos y Raphinha igualara el marcador para los azulgranas en el 26.

El Barza, superior en esta primera mitad, pudo adelantarse en el minuto 36, en un penal por un claro derribo dentro del área de Barrios a Dani Olmo y que Lewandowski lanzó muy alto.

El cuadro azulgrana llegó a este partido como el nuevo líder de LaLiga. Y es que aprovechó el empate de Real Madrid ante Girona de visitante.

Barcelona vs Atlético de Madrid: así arrancaron en duelo

Barcelona: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Alejandro Balde; Pedri, Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Jonnhy Cardoso, Pablo Barrios, Nicolás González; Alex Baena y Julián Álvarez.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
FC Barcelona Atlético de Madrid Videos más Vistos Videos Raphinha

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA