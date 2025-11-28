Barcelona vs. Alavés: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 14 de LaLiga?

Barcelona vs. Alavés se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por lo que será la fecha 14 de LaLiga 2025-26.

La victoria permitirá al conjunto del FC Barcelona olvidar su tropiezo en Inglaterra, donde jugó más de media parte ante Chelsea con diez jugadores por la expulsión de Roland Araújo y fue claramente inferior al conjunto británico.

Precisamente, Araújo no estará contra el Alavés, pues el central charrúa no se ha entrenado este viernes por un virus estomacal. Su puesto como pareja de Cubarsí en el eje de la zaga podría ocuparla Christensen si el técnico, Hansi Flick, vuelve a adelantar a Eric García y lo coloca como mediocentro junto a De Jong.

¿Cómo llegan Barcelona y Alavés a la jornada 14 de LaLiga 2025-26?

La escuadra culé llega de caer 3-0 ante Chelsea en la Champions League, mientras que Alavés viene de perder 1-0 con Celta de Vigo.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Alavés en vivo por la jornada 14 de LaLiga 2025-26?

El partido de Barcelona contra Alavés está programado para el sábado 29 de noviembre en el Spotify Camp Noy (Cataluña).

Cargando goles para el Barça - Alavés 🎯 pic.twitter.com/92fRK9vhCV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 28, 2025

¿A qué hora juegan Barcelona vs Alavés en vivo por la jornada 14 de LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 10:15 a.m.



, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 10:15 a.m. En España , el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 5:15 p.m.

, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 5:15 p.m. En Colombia, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 10:15 a.m.

En Bolivia, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 11:15 a.m.

En Venezuela, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 11:15 a.m.

En Brasil, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 12:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 12:15 p.m.

En Chile, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Barcelona vs Alavés comienza a las 12:15 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Alavés en vivo por TV y streaming?

El partido de Barcelona contra Alavés será transmitido por las señales de D Sports, DGO y DAZN. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Alavés: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Christensen, Balde; Eric García, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Denis, Vicente, Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé.

(Con información de EFE)