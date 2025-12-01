Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 19 de LaLiga?

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: se enfrentan este martes 2 de diciembre por la fecha 19 (jornada de adelanto) de LaLiga. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Barcelona vs Atlético Madrid: ¿cómo llegan a la fecha 19 de LaLiga 2025-26?
Barcelona llega al cotejo con cuatro victorias consecutivas y siendo único líder de LaLiga. Atlético de Madrid, en tanto, ha ganado sus últimos cinco cotejos y se encuentra en el cuarto lugar con 31 unidades.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Atlético Madrid en vivo por la fecha 19 de LaLiga 2025-26?
El encuentro entre Barcelona vs Atlético Madrid se disputará este martes 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou. El recinto tiene capacidad para 99 354 espectadores.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid en vivo por la fecha 19 de LaLiga 2025-26?
- En Perú, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 4:00 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 5:00 p.m.
- En México, el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 3:00 p.m.
¿Qué canal transmite el Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?
El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid será transmitido EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN DIRECTO por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones posibles
Barcelona: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frankie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferrán Torres.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Josema Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Julián Álvarez y Alex Baena.