Xavi Hernández dirige su segunda temporada en Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el partido de LaLiga de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano "no decidirá nada", pero es consciente de que ganar sería "un golpe encima de la mesa", y afirmó que se centra en que sus jugadores puedan ser "más efectivos".

"Cada semana es esto: el siguiente partido es el más importante. No decidirá nada LaLiga, pero sería un golpe encima de la mesa en el Metropolitano. Es un campo complicado, un rival difícil, son una roca defensivamente. Nos costará generar cosas y hay que ser más efectivos que en los últimos dos partidos. Es un partido muy importante, pero no trascendental para el devenir de LaLiga", declaró en rueda de prensa.

Barcelona y el reto del Atlético de Madrid

Xavi Hernández calificó la visita al Metropolitano como una "de las más complicadas" del campeonato. "Mañana tenemos un partido muy importante, en un campo muy complicado, de las salidas más complicadas que tendremos en LaLiga. Vamos a competir y a intentar ser protagonistas con el juego. Tenemos que ser más efectivos y ser nosotros mismos, mostrar nuestra personalidad. El juego ha sido bueno, pero hay que ser más efectivos", señaló.

El estratega del Barcelona elogió el plan defensivo que expone Diego Simeone con Atlético de Madrid, apuntando a las distintas variantes tácticas aplicadas.

"Los equipos del 'Cholo' son defensivamente muy bien trabajados. Normalmente utiliza un sistema 5-3-2 o un 4-4-2, es difícil de prever qué va a hacer, es un equipo camaleónico. Tenemos que estar preparados para lo que nos plantee el Atlético. Son casi perfectos en la línea defensiva, nos va a costar generar cosas, pero hay que aprovechar las que podamos tener", remarcó.

Barcelona llegará al partido tras vencer a Intercity en la prórroga por la Copa del Rey | Fuente: AFP

Barcelona y las dudas por su rendimiento

En el último partido del 2022, Barcelona no pudo en condición de local ante Espanyol en el derbi catalán (1-1); mientras que, con muchas rotaciones, llegó hasta la prórroga para imponerse al Intercity (4-3), de tercera división, en su debut por Copa del Rey.

“El los últimos partidos hemos dominado y hemos creado ocasiones, pero hay que matar los partidos. Hay que tener más contundencia en las áreas. Somos muy superiores a los rivales pero tenemos errores puntuales", afirmó Xavi.

Por otra parte, el estratega azulgrana tampoco cree que falten futbolistas con liderazgo en el vestuario.

"Los tenemos, a veces no hace falta alzar la voz, solo mostrar personalidad. Iniesta no alzaba la voz, pero las quería todas. Siempre hay quien lo expresa con la voz y otros con personalidad. Tenemos diferentes perfiles. No es un problema de personalidad ni liderazgo. Todos conocen su rol en la plantilla y ese no es el problema", sentenció.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué se sabe sobre xbb.1.5, la nueva variante de covid-19?

Se trata de otra rama de la variante de ómicron, dominante en todo el mundo, que a su vez siguió a las anteriores variantes alfa, beta, gamma y delta. Omicron ha superado a todas las versiones anteriores del coronavirus desde que apareció a finales de 2021, y ha dado lugar a muchas subvariantes que son incluso más contagiosas que la original.