Koeman regresó al camino del triunfo con Barcelona por LaLiga. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Enric Fontcuberta

Regresa la sonrisa. El director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que su equipo estuvo "muy bien en la segunda parte", tras vencer por 3-0 al Elche por LaLiga Santander, marcando los tres goles del partido en los últimos 45 minutos.

"En la primera parte estuvimos flojos, nos faltó ritmo de balón", consideró el DT del Barcelona en rueda de prensa. En cambio, dijo que "en la segunda parte" estuvo "bien" contra Elche y que "el ritmo del equipo y la profundidad" fueron "mucho mejor".



Preguntado por sus gestos de enfado en el primer tiempo, el estratega del Barcelona admitió que "estaba descontento por el ritmo de partido, el juego con balón ha sido un poco lento y la defensa estaba muy atrás" cuando perdía "el balón", lo que provocó que "hubiesen espacios".

Barcelona no da LaLiga por pérdida y vuelve con todo

Koeman dirige su primera temporada como DT del Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

De todas maneras, opinó que la mala primera parte no fue por culpa de la actitud. "Para mí ha sido buena", sentenció el exentrenador de la Selección de Países Bajos.



También se refirió a la petición que hizo en la previa del partido para que los jugadores veteranos diesen un paso adelante: "Si hablo de los mayores no es por Leo Messi porque la efectividad que tiene él todavía es impresionante, hoy lo ha vuelto a demostrar. Son otros jugadores mayores los que deben mejorar".



Respecto a la sustitución de Miralem Pjanic en el descanso, el técnico del Barcelona dijo que "cuando cambias a un jugador no quiere decir que sea el culpable de una mala primera parte". Así, justificó el cambio con que "Ousmane (Dembélé)" permitía "abrir más el campo". (EFE)

