Ernesto Valverde se pronunció sobre una posible salida de Vidal de Barcelona | Fuente: Barcelona prensa - AFP

Semanas atrás Arturo Vidal había mostrado su deseo en una entrevista con el canal catalán 'TV3' su deseo de no continuar en Barcelona si no era tomado en cuenta. Luego Ernesto Valverde hizo su descargo sobre las declaraciones del 'Rey' para dejar las cosas claras. Sin embargo el entrenador español ha sido nuevamente consultado por una posible salida del chileno.



"No es una cuestión que se me haya planteado, ni siquiera me la he planteado yo, porque no hemos entrado en el mercado de invierno", declaró Valverde en conferencia de prensa previo al encuentro entre Barcelona e Inter de Milán por Champions League.

El entrenador español además dijo que todavía no es momento de hablar de traspasos. "Todavía no tengo nada que admitir ni dejar de admitir, veremos lo que ocurre. Pero el equipo más importante para nosotros es el nuestro y tenemos que estar cubiertos ante cualquier posibilidad, porque desde enero a mayo hay muchos meses y quedan muchos partidos", agregó.

Arturo Vidal lleva cuatro goles en Barcelona en la presente temporada, su último tanto lo anotó en el choque ante Leganés el último sábado 23 de noviembre por el campeonato español. El chileno podría hacer su aparición en el duelo de este martes 10 entre Barcelona e Inter de Milán por la fecha 6 de la fase de grupos de la Champions.