Barcelona vs Juventus por amistoso internacional | Fuente: AFP

Barcelona vs Juventus EN VIVO y EN DIRECTO. Ambos se enfrentarán este martes, 26 de julio en el Cotton Bowl, de Dallas, como parte de la preparación que vienen realizando en Estados Unidos con miras a LaLiga Santander y la Serie A, respectivamente. El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana). En territorio español e italiano el reloj marcará las 2:30 a.m. del miércoles.

El duelo entre el cuadro azulgrana y la Vecchia Signora será transmitido en Latinoamérica por DirecTV Sports. En España lo podrás seguir por la señal de TVE La 1, TV3 y RTVE Play. En México sintoniza Sky Sports y Blue To Go y FOX Sports para Estados Unidos.

Barcelona afrontará en Dallas su tercer amistoso de la gira estadounidense con el objetivo de seguir agradando y ganando, y lo hará ante una Juventus de Turín que no podrá contar con el lesionado francés Paul Pogba.

Barcelona vs Juventus: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil:9:30 p.m.

España:2:30 a.m. (miercoles, 27)



Así llega Barcelona

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, sigue integrando a los recién llegados en su sistema, pero no pierde de vista los avances que el club hace en las distintas operaciones abiertas en el mercado y que pueden sumar más refuerzos a la plantilla.



El técnico blaugrana no esconde que participa de manera activa dialogando con los jugadores pretendidos: "Me implico porque soy así, cuando hago una cosa doy el cien por cien, si no me quedaría en casa".



El mensaje del entrenador del Barcelona con los jugadores pretendidos es muy claro: "Intento convencerles de que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro donde van a disfrutar, no sólo con el club sino también con la ciudad. Quiero que vengan aquí, que disfruten, intento hacerles sentir importantes, y al final el Barça ayuda, es la grandeza de este club lo que hace que sea un imán para los futbolistas".



Así fue el gol de Raphinha del Barcelona a Real Madrid | Fuente: DirecTV Sports

Lewandowski no se desesperar por anotar con Barcelona

El polaco Robert Lewandowski destaca de nuevo como uno de los grandes atractivos del partido tras su debut ante el Real Madrid y buscará su primer gol como barcelonista.



Su integración ha sido inmediata y lo destacó en sala de prensa: "Desde el primer día me siento muy bien con mis compañeros. Todos me han ayudado y significa mucho para mí. Estoy muy feliz de estar aquí", afirmó el ex del Bayern Múnich.



Al ser preguntado por un número de goles como objetivo para la presente temporada, el delantero polaco no se comprometió con una cifra concreta.



"Nunca he dicho cuántos goles voy a marcar. Lo primero es ganar como equipo y luego mis goles. Primero los tres puntos. Siempre intento marcar todos los goles posibles", afirmó.

Así llega Juventus

La preocupación en el equipo transalpino está en Paul Pogba, el francés se retiró cojeando del último partido ante Chivas y, tras someterse a pruebas médicas, se ha confirmado una lesión de menisco. El francés podría pasar por quirófano, lo que supondrá un tiempo de recuperación de aproximadamente dos meses.



Massimiliano Allegri, a la espera de nuevas incorporaciones de mercado, seguirá dando minutos y confianza a un Ángel Di María que ya fue titular el pasado viernes en Las Vegas.



Además, repetirá en el once con un Federico Gatti que está dejando muy buenas sensaciones en su regreso tras la cesión al Frosinone y haciendo olvidar al holandés Matthijs De Ligt, recalado en el Bayern Múnich.



Barcelona vs. Juventus: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jordi Alba, Franck Kessie, Sergio Busquets, Pedri, Ansu Fati, Robert Lewandowski y Raphinha. DT: Xavi Hernández.

Juventus: Wojciech Sczcesny, Juan Cuadrado, Bremer, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Manuel Locatelli, Paul Pogba, Denis Zakaria, Ángel Di María, Dusan Vlahovic y Moise Kean. DT: Massimiliano Allegri.

.