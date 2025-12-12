Barcelona vs Osasuna en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 16 de LaLiga 2025?

LaLiga española llega a su decimosexta jornada, en la que el Barcelona recibirá en racha a Osasuna e impulsado por su buen resultado en la Liga de Campeones, con una ventaja ampliada a cuatro puntos sobre el Real Madrid, que visitará al Alavés después de dos derrotas en casa en cuatro días, ante Celta y Manchester City.



El equipo de Hansi Flick saborea su momento y quiere prolongarlo. Con el 3-5 en el campo del Betis enlazó seis victorias ligueras con 20 goles, antes de la de "Champions" sobre el Eintracht alemán. De momento, el Barza solo ha celebrado victorias en su campo, al que Osasuna saltará animado después de ganar al Levante y acabar con una racha sin triunfos que se prolongaba desde el 3 de octubre.



Barcelona vs Osasuna: ¿Cómo llegan los equipos a la fecha 16 de LaLiga 2025?

Barcelona llega a esta instancia tras vencer por 5-3 a Betis de visitante. En tanto, Osasuna ganó 2-0 a Levante de local.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Osasuna en vivo por la fecha 16 de LaLiga 2025?

El encuentro entre Barcelona vs Atlético Madrid se disputará este sábado 13 de diciembre en el Spotify Camp Nou. El recinto tiene capacidad para 99 354 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Osasuna en vivo por la fecha 16 de LaLiga 2025?

En Perú , el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 12:30 p.m.

, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 12:30 p.m. En España , el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 12:30 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 12:30 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 1:30 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 1:30 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 2:30 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 2:30 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 2:30 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 2:30 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 2:30 p.m.

En México, el partido Barcelona vs Osasuna comienza a las 11:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Atlético comienza a las 12:30 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Osasuna en vivo por TV y streaming?



El partido entre Barcelona vs Osasuna será transmitido EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN DIRECTO por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Barcelona vs Osasuna: Alineaciones posibles

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Frenkie, Fermín; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.

Osasuna: Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró; Aimar Oroz; Víctor Múñoz, Budimir, Rubén García.

Barcelona vs Osasuna: Últimos resultados

Barcelona 3-0 Osasuna - 27 de marzo del 2025

Osasuna 4-2 Barcelona - 28 de septiembre del 2025

Barcelona 1-0 Osasuna - 31 de enero del 2024