Ronald Araujo emprende un "viaje espiritual" a Israel para recuperarse mentalmente tras pedir licencia al Barcelona

Ronald Araujo no la pasa bien en el FC Barcelona. El uruguayo, quien supo ser referente de la zaga del cuadro 'culé', ha decidido tomarse una pausa para emprender un "viaje espiritual" a Israel, luego de haber solicitado al cuerpo técnico un tiempo para recuperar el equilibrio.

Según señala el medio catalán Sport, Araujo tomó un vuelo la mañana del último martes con rumbo a Tel Aviv, desplazándose por distintos puntos de interés espiritual y cultural, en lo que se señala como una estancia corta para desconectar, realizar turismo y hallar un espacio de calma.

El central de 26 años, uno de los capitanes del equipo, disputó su último encuentro el 25 de noviembre, en la estrepitosa caída 0-3 ante el Chelsea por la fecha 5 de la Champions League, encuentro en el que salió expulsado a los 44 minutos del primer tiempo.

Luego del partido, se conoció que Araujo, afectado por su actuación y su presente en el equipo, pidió un tiempo para ausentarse de los entrenamientos, solicitud concedida por Hansi Flick, quien le mostró su apoyo en rueda de prensa.

"No está preparado de momento. Es una situación privada y no quiero decir nada más. Pediría que lo respeten, por favor. Es lo que puedo y quiero decir", manifestó el DT alemán.

Es así que la semana pasada, los representantes del oriental se reunieron con Deco, director deportivo del FC Barcelona, para transmitirle la necesidad de concederle al jugador unos días de calma.

Araujo recibe el apoyo de sus compañeros

Según señaló Sport, la intención es que esta pausa le permita retornar con fuerzas renovadas al plantel, quien le ha mostrado su total apoyo.

"No es un tema fácil. Darle todo el ánimo del mundo, ya lo hablé con él en privado. Es uno más de la familia, lo queremos mucho y lo necesitamos tanto dentro como fuera del campo", manifestó Pedri tras la victoria del Barcelona ante Frankfurt por la Liga de Campeones.

Fuera de cualquier rumor sobre un posible traspaso a final de temporada, Sport señala que Barcelona mantiene plena confianza en Araujo y creen que volverá a su mejor versión, por lo que han aceptado este tiempo para priorizar su bienestar.

La Selección de Uruguay también se sumó a las muestras de apoyo a Araujo, dedicándole un mensaje a través de redes sociales. "Estamos con vos, Ronald", escribieron en su cuenta de X.