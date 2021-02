Gerard Piqué tuvo un polémico momento con Griezmann en el Barcelona vs. PSG. | Fuente: Twitter

Un Barcelona totalmente desorientado se vio este martes ante PSG por la ida de octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. Gerard Piqué logró recuperarse de una lesión para este partido clave, pero no pudo evitar que los culés caigan 4-1 ante los parisinos.

Gerard Piqué, en el terreno de juego, tuvo un irregular nivel en el Barcelona frente al PSG. Es más, las cámaras al ras de campo del estadio catalán captaron el momento en el que el defensor se dirigió duramente hacia Antoine Griezmann por el nivel del equipo contra los parisinos.

"Ni una pu** posesión larga, joder", fue lo que sostuvo Piqué en un primer momento. Luego vinieron las palabras del francés Griezmann en la tienda del Barcelona. "Tranquilo. Deja de gritar, la con*** de su madre", fue lo que le respondió el popular 'Principito' al exManchester United.

No obstante, no todo quedó allí ya que el defensor catalán no se quedó callado y siguió en lo suyo. "No. La con*** de su madre tú, que estamos sufriendo y estamos corriendo como locos...", fue lo que apuntó el campeón del Mundial Sudáfrica 2010 con la Selección de España.

Luego de este tremendo cruce de palabras se vino la debacle para los dirigidos por el director técnico Ronald Koeman. Llegaron los otros dos tantos de Kylian Mbappé y uno más de Moise Kean.

Ahora, el primer equipo del Barcelona buscará lavarse la cara tras este trago amargo cuando este domingo reciba al modesto Cádiz por la jornada 24 de LaLiga Santander. Los hombres de Ronald Koeman siguen en debe hacia sus hinchas

