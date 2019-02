Barcelona vs. Real Madrid, el partido que paraliza al mundo. | Fuente: AFP

Las casas de apuestas se juegan un partido aparte a horas de disputarse el Barcelona vs. Real Madrid por las semifinales de la Copa del Rey. Por ser locales en este primer encuentro, los catalanes llevan una ligera ventaja.

Las principales casas de apuestas como Betsson, Bwin, Bet3365, entre otros, revelan el favoritismo que hay por el equipo de Ernesto Valverde.

Barcelona y Real Madrid disputarán el primer clásico del año cuando se vean las caras por la semifinal de ida de la Copa del Rey 2019. El conjunto de Ernesto Valverde, que llegó a esta etapa tras eliminar al Sevilla en los cuartos de final, espera obtener un triunfo en el Camp Nou para poder ir al Santiago Bernabéu con una ventaja importante y poder sellar su pase a la final.

Sigue el partido

El partido empieza a las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión televisiva estará a cargo de DirecTV. Seguro a esa hora estás en chamba o en el metropolitano o no tienes un televisor cerca. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2019.

Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas

Barcelona: Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Malcom, Coutinho, Luis Suárez.

Real Madrid: Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; M. Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Camp Nou.

Así van las apuesta entre Barcelona vs. Real Madrid