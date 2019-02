Barcelona vs. Real Madrid por la Copa del Rey | Fuente: Difusión

Barcelona vs. Real Madrid | El partido más esperado por los amantes del fútbol mundial es el clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid. En esta ocasión, el encuentro será por la semifinal de ida de la Copa del Rey, En estos cotejos no hay favoritos. Los azulgranas, como dueños de casa, quieren dar el primer paso.

Barcelona y Real Madrid se han encontrado en 13 ocasiones en eliminatorias de la Copa del Rey. Los azulgranas avanzaron en 7 oportunidades y en seis se los llevaron los merengues. Qué nos dirá las estadisticas el próximo 27 de febrero cuando se enfrenten en el partido de vuelta en el Bernabéu.

Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas

Barcelona: Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Malcom, Coutinho, Luis Suárez.

Real Madrid: Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; M. Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Camp Nou.

Horarios del partido entre Barcelona vs. Real Madrid



País Hora Perú 3:00 p.m. España 9:00 p.m. México 2:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Los Ángeles (Estados Unidos) 12:00 m.

Canales de TV del clásico español Barcelona vs. Real Madrid