Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan por la Copa del Rey

Barcelona vs. Real Madrid | ESCUCHAR RADIO | EN VIVO | EN DIRECTO | No hay que esperar más. Esta tarde seremos testigos del primer clásico español del año y será en el marco de la semifinal de ida de la Copa del Rey. El estadio Camp Nou albergará el encuentro entre Barcelona y Real Madrid.





El partido empieza a las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión televisiva estará a cargo de DirecTV. Seguro a esa hora estás en chamba o en el metropolitano o no tienes un televisor cerca. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2019. No estás en Perú, no te preocupes. Nuestra señal de RPP Player la puedes escuchar desde cualquier parte del mundo.

También puedes seguir las incidencias antes, durante y después del partido a través de RPP.pe

Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho, Luis Suárez.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Camp Nou.