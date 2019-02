Gareth Bale, delantero de Real Madrid. | Fuente: EFE

Al parecer acabó la polémica en el Real Madrid previo al enfrentamiento ante Barcelona. Y es que el entrenador merengue Santiago Solari no castigará a Gareth Bale, que cometió un acto de indisciplina ante Levante, cuando dejó de calentar al ver que no era el primer cambio y su posterior polémica en una nueva celebración de un gol.

"Nuestro foco está puesto en el partido de mañana, de Gareth ya hemos hablado. Nuestra atención está en un partido hermoso. Hemos tenido que superar muchas eliminatorias para llegar. La ida fue muy bonita de ver y el foco de Gareth, como el del resto de jugadores está puesto ahí. Estamos todos unidos para el partido de mañana", dijo Solari en conferencia de prensa.

No quiso detalles de la reunión con Bale, a quien no descarta como titular. "Las cosas que corresponden a la intimidad ahí permanecen", señaló. El técnico argentino agregó: "La formación no la voy a dar hasta mañana".

Real Madrid recibirá este miércoles 27 de febrero a Barcelona por el choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. La cita empezará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el Santiago Bernabéu. En la ida empataron 1-1.