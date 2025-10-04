Últimas Noticias
Barcelona vs. Sevilla en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver jornada 8 de LaLiga 2025?

Sevilla vs Barcelona por LaLiga.
Sevilla vs Barcelona por LaLiga.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El delantero de Barcelona, Lamine Yamal, no jugará por lesión.

Barcelona se apropió la pasada jornada al liderato de LaLiga y el domingo lo defiende en el Sánchez-Pizjuán, un estadio en el que no estará Lamine Yamal, al recaer de una lesión, pero en el que se reencontrará con el chileno Alexis Sánchez, quien fuera delantero de los azulgranas durante tres temporadas, desde la 2011-12 a la 2013-14.

El equipo que entrena el alemán Hansi Flick, además, llega a Sevilla tras sufrir su primera derrota de la temporada a manos de PSG en la Champions.

Barcelona vs. Sevilla: ¿Cómo llegan a la jornada 8 de LaLiga 2025?

En Champions League, Barcelona perdió 2-1 ante PSG de local. Por su parte, Sevilla ganó 1-0 a Rayo Vallecano de visitante.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs. Sevilla en vivo por la jornada 8 de LaLiga 2025?

El partido está programado para el domingo 5 de octubre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El recinto tiene una capacidad para 43 883 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla en vivo por la jornada 8 de LaLiga 2025?

  • En Perú, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 9:15 a.m. 
  • En España, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 4:15 a.m. 
  • En Colombia, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 9:15 a.m.
  • En Ecuador, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 9:15 a.m.
  • En Chile, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 11:15 a.m.
  • En Bolivia, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 10:15 a.m.
  • En Venezuela, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 10:15 a.m.
  • En Argentina, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 11:15 a.m.
  • En Brasil, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 11:15 a.m.
  • En Paraguay, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 11:15 a.m.
  • En Uruguay, el partido Barcelona vs Sevilla comienza a las 11:15 a.m.

¿Qué canales transmiten el Barcelona vs. Sevilla en vivo?

El partido de Barcelona entre Sevilla será transmitido en DSports y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs. Sevilla: alineaciones posibles

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowsky.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Sow o Alexis Sánchez; e Isaac Romero.

FC Barcelona Sevilla LaLiga

