Hansi Flick muestra preocupación por lesión de Lamine Yamal: "No sé si estará listo para el Clásico"

Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán el próximo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu por la liga española.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado, en la víspera del partido de LaLiga ante el Sevilla, que el delantero Lamine Yamal, "está mucho mejor de lo que estaba", después del partido ante el PSG, "pero no está bien del todo".

El '10' del conjunto azulgrana se resintió de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y Flick no ha querido adelantar para cuándo espera su vuelta.

"Con este tipo de lesiones hay que esperar, porque no se trata de una lesión muscular. No sabemos si estará de vuelta en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará listo para el Clásico. Trabajará con el equipo de recuperación. Irá paso a paso y ya veremos cómo evoluciona", ha apuntado.

En cualquier caso, el técnico germano ha negado que Lamine Yamal jugara el último partido de la Liga de Campeones lesionado. "Se sintió bien. Si hubiéramos tenido dudas, no hubiera jugado contra el PSG", ha asegurado.

Dosificar más a Lamine Yamal

Sin embargo, ha advertido que, tras hablar con él, ha decidido dosificarle más cuando vuelva a reaparecer. "Es mi responsabilidad darle la carga de minutos adecuada cuando vuelva y lo haremos en función de lo que veamos en el terreno de juego".

"Cuando los jugadores no se sienten bien, se suelen centrar en sus puntos fuertes y Lamine con el balón es increíble, pero también lo necesitamos sin balón. Y si no puede hacer todo lo que tiene que hacer en el terreno de juego por no estar al cien por ciento, tendrá que jugar menos minutos", ha señalado.

Porque su obligación es "proteger al jugador", Flick ha dicho que no se ha arrepentido de haber acusado al seleccionador de España, Luis de la Fuente de no cuidar a Lamine Yamal, una polémica que considera "agua pasada" y a la que no ha querido darle más importancia.

"Estas cosas ocurren en el mundo del fútbol. Yo lo he vivido desde el otro lado (como seleccionador de Alemania). Los grandes jugadores defienden los colores de su selección y hay que protegerlos, pero no solo sus clubes, también desde las federaciones; debemos ir todos juntos", ha comentado.