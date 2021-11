Xavi Hernández será el nuevo entrenador de Barcelona | Fuente: EFE

Al hacerse efectiva la salida de Ronald Koeman, de inmediato el objetivo de la directiva de Barcelona estaba en ir por Xavi Hernández, quien siempre expresó su deseo de algún día ser el entrenador del equipo donde realizó la gran parte de su trayectoria. Ambas partes apuntaban a lo mismo, pero de por medio apareció el vínculo del técnico con el Al Sadd de Qatar.

Este miércoles, luego de días de negociaciones, Al Sadd anunció que llegó a un acuerdo con Barcelona para la salida Xavi, no obstante, un núcleo de la directiva, según ‘Mundo Deportivo’, expresó que el tema no estaba cerrado porque no estaban dispuestos a abonar la cláusula de rescisión, que alcanza los 5 millones de euros.

Frente a esta dificultad, correspondiente al presente económico del Barcelona y que todavía tiene pendiente resolver toda la desvinculación con Ronald Koeman, el citado medio apunta a que Xavi Hernández y el club habrían accedido a pagar la cláusula, pero lo harían a medias, ya que desde el Camp Nou no pueden hacerse cargo de ella por el 'Fair Play Financiero' de LaLiga.

Xavi Hernández desea llegar a Barcelona

Esta decisión del exmediocampista se daría para acelerar los trámites de su llegada al banquillo azulgrana, apuntando aprovechar al máximo el tiempo del próximo parón internacional.

Xavi Hernández se encargaría de la mitad de la cláusula de rescisión a pagar al Al Sadd y que recuperará, de acuerdo con el citado medio, con varios actos y eventos como embajador azulgrana en Qatar.

A la espera de la oficialización, será Sergi Barjuan quien continúe en la conducción del Barcelona, que este sábado enfrentará al Celta de Vigo en Balaídos por LaLiga.

Xavi Hernández en su último partido como futbolista de Barcelona, en 2015 | Fuente: AFP





