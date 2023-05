Xavi sobre la salida del Barcelona de sus excompañeros: "Es difícil, pero tengo que tomar decisiones"

Barcelona ya tiene el título de LaLiga, pero quiere despedirse el domingo del Camp Nou con una victoria sobre el Mallorca que le permita recuperarse de las dos últimas derrotas. El recinto azulgrana vivirá una jornada especial, pues además Sergio Busquets y Jordi Alba dirán adiós a la institución tras anunciar que no seguirán en el club la próxima temporada.

El entrenador Xavi Hernández, en rueda de prensa, reconoció que el Barcelona no ha mostrado buena formaa tras conquistar LaLiga, pero afirmó que el escenario será especial entorno a sus excompañeros.

"No ha sido fácil encontrar estos días motivaciones extras al título liguero, pero qué mejor que despedir el Camp Nou, muchos años de historia, emoción, pasión, partidazos... y se suma el adiós de Busquets y Alba. Será muy emotivo, que la gente se lo pase bien”, dijo.

Jordi Alba se marcha del Barcelona después de 7 temporadasFuente: Barcelona

El adiós de Busquets y Alba del Barcelona

Sergio Busquets y Jordi Alba, canteranos del Barcelona, compartieron en la plantilla del primer equipo con Xavi Hernández. La salida de los dos capitanes, sumada a la de Gerard Piqué a mitad de temporada, marca el final de ciclo de referentes del elenco azulgrana.

"Una de las cosas más difíciles ha sido gestionar amigos, tener que tomar decisiones de que no han de jugar... al final soy el entrenador del Barcelona y estoy para tomar decisiones, a veces dolorosas. Me pasó con Piqué, Alves... El cargo de entrenador está por encima de cualquier otra cosa. Priorizo el equipo, el club y hemos de ser muy profesionales. No era una decisión personal, era futbolística y de grupo", señaló Xavi en relación a la marcha de los pesos pesados del equipo.

🎙️ Xavi: "Echaremos de menos a Sergio y a Jordi. Han sido capitanes y referentes" pic.twitter.com/Fl8KMfnOhL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 27, 2023

Nuevos capitanes en Barcelona

Sergio Busquets y Jordi Alba son dos de los cuatro capitanes del Barcelona en la última temporada. También con la marcha de Gerard Piqué, los ‘culés’ tendrán que renovar a los líderes del vestuario, que de momento quedará liderado por Sergi Roberto y Marc-André ter Stegen.

"Los echaremos de menos. Han sido dos de los capitanes y referencia para sus compañeros. Los roles se van marcando. Hay gente que tiene que dar un paso al frente como capitán y líder del equipo. No habrá problemas. Hay un ambiente muy bueno", recalcó Xavi Hernández.

La marcha de Busquets será especial, en palabras de Xavi, quien dijo resultará clave encontrar un sustituto para la competencia.

"El que sea más completo, el que sea el mejor pivote para suplirlo. Dependemos del 'Fair Play'. El perfil ha de ser un jugador muy determinante, natural, fuerte físicamente, tácticamente inteligente y técnicamente bueno", aseguró el DT ante la pregunta sobre el relevo del mediocampista.

