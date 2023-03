Bayern Munich marcha segundo en la tabla, a un punto del Dortmund. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: INA FASSBENDER

“El Bayern despide a Nagelsmann". Así adelantó el diario Bild, de Alemania, la salida del DT. Rápidamente, la noticia se expandió y, posteriormente, el mismo club la oficializó. Luego, se conoció que sería Thomas Tuchel el elegido para reemplazarlo en el puesto.

Ahora, el mismo medio que dio la primicia ha publicado una información que ha despertado polémica, pues se refiere a los seis futbolistas que, de acuerdo a su información, le 'hicieron la camita' al entrenador de 35 años. De hecho, no solo se afirma la idea, sino que, además, se detalla los nombres de los que habrían forzado su salida.

Aunque se rumoreaba una relación tensa entre el estratega y sus dirigidos, lo cierto es que la directiva dio argumentos netamente deportivos. Incluso, trascendió que la caída por 2-1 ante el Leverkusen de Xabi Alonso fue clave en la decisión, pues cedió el liderato de la Bundesliga al Borussia Dortmund.

De todas formas, Bild mencionó los nombres de los seis futbolistas del Bayern Munich que le habrían 'hecho la cama' a Julian Nagelsmann. Según el citado medio, los involucrados son Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané, Cancelo y Manuel Neuer.

Algunos de los jugadores de peso que no están incluidos en ese grupo son Thomar Müller, Joshua Kimmich y Leon Goretzka, por lo que la versión de un vestuario dividido toma fuerza.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Kimmich descarta problemas

Los medios alemanes apuntan a posibles grietas en el vestuario del Bayern Munich que pueden haberse hecho patentes con la destitución de Julian Nagelsmann y su relevo por Thomas Tuchel, justo cuando se aproximan semanas que pueden ser decisivas en la temporada.



Los argumentos del presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, y el director deportivo, Hasan Salihamidzic, apuntan a que "la constelación entre el entrenador y el equipo había dejado de funcionar" lo que, traducido a un lenguaje más simple, quiere decir que Nagelsmann había perdido el vestuario.



Sin embargo, Joshua Kimmich lo ha negado. "Yo no diría eso. La razón es que hemos ganado pocos partidos, no hemos tenido suficiente éxito. Todavía estamos vivos en todas las competiciones pero se ha visto que en la Bundesliga no hemos tenido un buen desempeño. De 10 partidos, hemos ganado cinco. Pero no puedo decir que haya perdido el vestuario", aseguró.





Palabra de Tuchel

El pasado sábado, Thomas Tuchel fue presentado como nuevo entrenador del Bayern Munich. "El ADN del club es claro: hay que ganar. También importa, claro está, la forma como se gana, pero ante todo hay que ganar", dijo en conferencia de prensa.

El alemán admitió que se sintió sorprendido por el llamado. "Me crean o no, estaba un poco perdido en los treinta primeros segundos de nuestra primera conversación. No sabía de lo que estábamos hablando. Quedó claro rápidamente que era para empezar ya. Me quedé completamente sorprendido. No contaba con eso para nada el martes, no había habido ningún contacto antes", añadió el técnico, ganador de la Champions League con el Chelsea en 2021.