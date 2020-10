Myriam Tristán, jugadora de Alianza Lima, es capitana de la Selección. | Fuente: Mujeres FC

Fabiola Herrera estaba en la cancha cuando, de pronto, un padre de familia, ubicado en una de las tribunas, la insultó con ofensas racistas. "Yo solo atiné a besar mis brazos para demostrar que no me avergüenza mi color de piel", recuerda hoy, dos años después.

La ahora futbolista de Universitario de Deportes es parte de una campaña de concientización a nivel mundial que ya llegó a Perú. Con motivo del movimiento #BlackLivesMatter en el deporte, impulsado por Fare Network -organización europea sin fines de lucro que lucha contra la discriminación-, Mujeres Fútbol Club y DeportVida fueron elegidas para representar a Perú entre los 41 países de cuatro continentes con el impulso de esta campaña.





Fabiola Herrera es uno de los refuerzos de Universitario. | Fuente: Mujeres FC

Herrera no es la única que participa de la campaña. Además, Myryam Tristán, capitana de la Selección Peruana y parte del plantel de Alianza Lima, es otra de las representantes. "Mi familia siempre fue el soporte para que los malos comentarios no me hicieran daño. Desde ahí se formó mi carácter y todo eso me ha llevado a mantener la capitanía en la bicolor por más de 20 años", dijo.

Marisela Joya, constantemente activa en la lucha contra la discriminación, es otro de los rostros de la campaña. "En redes comenzaron a criticarme cuando puse un comentario a favor del cambio de nombre de una conocida marca de mazamorras. Me dijeron que no tenía autoestima. Debemos dejar de normalizar estos actos discriminatorios", afirmó.

Entre las principales actividades de esta importante campaña, denominada #BlacksWomenFootball, se encuentran videos testimoniales de las tres representantes, así como un taller y conversatorio virtual a instituciones educativas y deportivas. A largo plazo, se buscará concretar actividades con los clubes de fútbol femenino, para que se realicen protocolos en contra de la violencia de género y racial.

Por otro lado, hay intención de generar vínculos con el Ministerio de la Mujer para llevar a cabo las propuestas. Con el Ministerio de Cultura ya hubo contacto y se afirmó el apoyo. En el transcurso de la siguiente semana se detallarán los temas a tratar.