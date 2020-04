Argentina Sub23 fue campeón del Torneo Preolímpico 2020 | Fuente: AFP

En la lucha por conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, la Selección de Argentina contó con varios futbolistas que mostraron un alto rendimiento que le permitió obtener el primer lugar de la competencia, entre los que figuró el centrocampista ofensivo Agustín Urzi.

El jugador de 19 años pertenece a Banfield de la Superliga de Argentina y es considerado una de las próximas grandes promesas del fútbol de ese país. En el certamen continental confirmó el nivel que le valió generar la atención de muchos clubes interesados por ficharlo, según el mismo reveló.

Urzi aseguró que se "comunicaron" con su representante y con Banfield desde Atlético de Madrid, Inter de Milán, Benfica, Roma, Boca Juniors y Racing Club.

"De Boca y Racing se comunicaron con mi representante y con el club. ¿Quien más? El Inter, el Benfica, la Roma, el Atlético de Madrid también. Y no me acuerdo más. Me olvidé", dijo Urzi en entrevista con TNT Sports.

“La Premier League es una liga donde me gustaría jugar, con mi viejo miro mucho al Manchester City”, agregó.

Desde su debut en 2018, Agustín Urzi ha disputado 32 partidos a nivel profesional con Banfield, anotando dos goles y brindando dos asistencias.