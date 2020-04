El argentino fue compañero de Passucci en Boca Juniors. | Fuente: AFP

La exestrella argentina, Diego Armando Maradona, sufrió cuando la fama empezó a perseguirle en su día a día, aseguró Roberto Passucci para el canal de Boca Juniors en Youtube. El exvolante recordó lo que le dijo el 'Pelusa' en un viaje con la camiseta del 'Xeneize'.

"Cuando viajamos a Costa de Marfil para un torneo cuadrangular que se jugaba de martes a jueves, me tocó sentarme junto con Diego en el avión. Cuando apagan las luces y mientras todos duermen, él no podía hacerlo y me dice: ‘Che, Passu, no puedo dormir. La verdad estoy sufriendo mucho’. Le pregunto qué le pasa y me responde: ‘No puedo soportar la fama, no puedo estar tranquilo en ningún lado. Hoy, para ir a comprarme una remera un pantalón o algo [Jorge] Cyterszpiler [su representante en ese entonces] tiene que hacer malabares para que la gente no me vea. Me siento mal’", aseguró el exjugador de Boca.

Asimismo, Passucci aseguró que Maradona no podía sacarse de la cabeza el miedo. "Diego percibía lo que se le venía y percibía que no iba a poder soportar tanta fama, y la soportó tranquilamente. Esta anécdota o charla en privado me quedó del día en que Diego se confesó conmigo en ese viaje, donde estuvimos como 24 horas hablando, pero que todo redondeaba y caía sobre este tema", añadió.

Diego Armando Maradona pasó de ser solo un gran jugador en Boca y Argentina a ser considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. El '10' marcó dos de los goles más recordados de su selección, y la historia del fútbol, para también convertirse en ídolo del 'Xeneize'.