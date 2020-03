Felipe Melo reconoció su admiración por Boca Juniors | Fuente: AFP

El mediocampista brasileño Felipe Melo ha jugado por once equipos a lo largo de su trayectoria, muchos con hinchada reconocidas por su fanatismo como las de Juventus, Inter de Milán, Galatasaray, Flamengo o Palmeiras, su actual escuadra, pero siempre ha manifestado que está enamorado de Boca Juniors desde que era niño.

Aquel hinchaje que expresa por el elenco argentino ha derivado en generar para él un rechazo hacia River Plate, el clásico rival xeneize.

“No jugaría nunca en River, no soy gallina. Esto es por pasión, no solo por plata", señaló Felipe Melo, en declaraciones a TyC Sports. “Si me llama cualquier club de Sao Paulo, tampoco iría, porque amo a Palmeiras. Igual ninguno me quiere y tampoco River”, expresó.

Felipe Melo, que no tiene actividad con Palmeiras debido a la suspensión del fútbol brasileño a causa del coronavirus, contó cómo surgió en él el cariño hacia Boca Juniors.

“Esto viene desde chico. Hace un tiempo hablé de esto y en Brasil recibí críticas. Me gusta Boca cuando veo el campeonato argentino, pero en la Libertadores soy de Palmeiras”, aclaró.

Con 36 años, siendo el capitán del ‘Verdao’, Felipe Melo tiene contrato con Palmeiras, aunque señaló qué haría si fue contactado por Juan Román Riquelme para llegar al cuadro xeneize. “No me llamó y no creo que me llame. Tengo que pensar en ganar la Libertadores con Palmeiras. Es un sueño”, remarcó.