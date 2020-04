El exjugador fue parte del plantel campeón del mundo en 2010. | Fuente: AFP

El exfutbolista Joan Capdevila aseguró que perder la categoría como River Plate es peor que no ganar una final como Boca Juniors, en entrevista con Secta Deportiva, a través de un en vivo de Instagram. El campeón del mundo con España en 2010 también se refirió sobre la Bombonera y afirmó que el 'Xeneize' es uno de los clubes que admira.

"El descenso es lo peor. En la final pierdes un título. De los que están en al final uno tiene que perder, pero lo importante es estar ahí. Obviamente del subcampeón nadie se acuerda, pero lo importante es que has hecho bien las cosas y estás en una final, no es todo tan malo. En cambio, un descenso te queda marcado para toda la vida", afirmó Capdevila sobre la final de la Copa Libertadores 2019 y el descenso de River Plate en 2011.

Asimismo, expresó que le habría gustado jugar en el estadio de Boca Juniors. "Me la imagino llena. Me dijeron que incluso el vestuario se movía un poco por la gente. Me hubiera gustado jugar un partido en la Bombonera, pero no pudo ser. En el Monumental sí, está la pista de atletismo y está un poquito más lejos. Ver la Bombonera llena debe ser espectacular", añadió el exlateral izquierdo.

Capdevila fue parte del plantel de España que se consagró campeón del mundo en Sudáfrica 2010. El exfutbolista jugó en clubes como Espanyol, Atlético de Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruña y Benfica. Se retiró en julio de 2017.