Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, en grave estado de salud

Momentos de angustia vive el fútbol argentino. Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, se encuentra grave y permanece bajo atención médica en su domicilio.



De acuerdo con información de EFE, el estratega de 69 años sufrió complicaciones a su salud producto del cáncer de vejiga y de próstata que padece desde el 2017, situación que lo ha llevado a ausentarse de los entrenamientos del Xeneize desde finales de septiembre.



Los mensajes de aliento del Mundo Boca a Miguel Ángel Russo

El último domingo, tras la victoria de Boca Juniors sobre Newell's, Claudio Úbeda, ayudante de campo del Russo, le dedicó el triunfo al entrenador, quien asumió Boca tras su salida de San Lorenzo.

"Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que, seguramente, nos ha estado mirando por televisión", indicó en un inicio.



"Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor", agregó.



Leandro Paredes, capitán del equipo, también le dedicó la goleada al técnico y le mandó "mucha fuerza" para su recuperación.



"Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza", expresó Paredes.



En el último mes, Miguel Ángel Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud. De hecho, el último partido en el que estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba.

Trayectoria de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo vive su tercer período en Boca: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

Russo también dirigió a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club. Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.



