Advíncula no jugó ni un minuto en Boca: Russo y la respuesta de por qué solo hizo un cambio ante Central Córdoba

Boca Juniors tropezó en casa. El último domingo, el equipo en el que juega el peruano Luis Advíncula empató a dos Central Córdoba en La Bombonera por una nueva jornada de la liga argentina.

Este partido Luis Advíncula lo vio desde el banco de suplentes y el entrenador de su equipo, Miguel Ángel Russo, solo realizó un cambio durante los 90 minutos reglamentarios. Así, en conferencia de prensa, el director técnico xeneize respondió brevemente por su decisión de solo ingresar a un jugador desde el banquillo.

"Fue una decisión mía. Me hago cargo de todo", fue lo que únicamente dijo el estratega de Boca, quien también tiene pasado en San Lorenzo de Almagro.

La palabra del entrenador de Boca Juniors

No todo aquí debido a que el DT xeneize tuvo un ida y vuelta con un periodista en conferencia de prensa.

"Después del segundo gol, entendemos que el equipo se quedó sin piernas. Sobre todo en el mediocampo. Si tuvieras que poner el tiempo atrás, ¿harías el cambio de meter a Williams Alarcón?", le preguntaron.

Así, el técnico de Boca Juniors no demoró en responder. "Tienes una visión irreal. Cómo sabes que Boca bajó el nivel. No es así. Si ves, la pelota la manejo siempre y los ves desde tu opinión, que la respeto. Esa no es la realidad", dijo.

"Hay que ser más inteligentes. Esa es la clave de todo esto. Por muchas cosas estoy contento. Esto es fútbol y hay que manejarse así. Yo digo que no sufrimos muchas situaciones de gol. Hay que seguir, nada más", agregó.

El presente de Boca

Boca Juniors, que no sale campeón de la Liga Profesional desde la temporada 2022, marcha en el tercer puesto del Grupo A del Clausura con 14 puntos, a dos unidades del líder Unión Santa Fe.

En tanto, en la próxima jornada le tocará jugar contra Defensa y Justicia. El partido está agendado para el sábado 27 de septiembre.