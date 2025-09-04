Últimas Noticias
Miguel Russo está internado: ¿cuál es el estado de salud del técnico de Luis Advíncula en Boca Juniors?

Russo dirige su tercera etapa en Boca Juniors.
Russo dirige su tercera etapa en Boca Juniors. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, se encuentra internado en una clínica por segundo día consecutivo.

Boca Juniors, en donde juega el lateral derecho peruano Luis Advíncula, es dirigido por el experimentado director técnico argentino Miguel Ángel Russo. Sin embargo, el presente del entrenador, lamentablemente, no es el mejor.

Resulta que la prensa argentina reporta que Miguel Ángel Russo (69) se encuentra internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires por segundo día consecutivo. Esto se debe a una infección urinaria, según remarca TyC Sports por medio de su página web.

"Pasó la noche en la clínica para un mayor control y facilidad de combatir la bacteria, ya que su cuadro general aún no le permite continuar con un tratamiento ambulatorio", es lo que dice el citado medio en relación al DT de Boca.

Miguel Ángel Russo fue el DT de Boca en el último Mundial de Clubes.
Miguel Ángel Russo fue el DT de Boca en el último Mundial de Clubes. | Fuente: EFE

Lo que se dice de Miguel Ángel Russo

Además, se indica que, si la medicación que se le aplicó surte efecto, podría ser dado de alta este jueves o viernes próximo.

"Desde su círculo más cercano indican que está de buen ánimo y que insiste en volver a su casa, todo para estar a cargo del plantel que dirige. Eso, de momento, no pasará y el grupo seguirá al frente con Claudio Úbeda", es lo que agregan.

En tanto, llamó la atención que Boca Juniors no se haya pronunciado al respecto. La escuadra xeneiza, por ejemplo, no ha emitido un comunicado sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo.

En tanto, hay que tener en cuenta que el entrenador vive su tercera etapa en La Bombonera. Anteriormente, dirigió al club azul y oro en entre las temporadas 2006-08 y 2019-20.

¿Y cuál es el presente de Boca?

Por otra parte, Boca Juniors marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2025 de la Liga Profesional. Cuenta con 12 puntos en el Grupo A, a dos unidades del líder Estudiantes de La Plata.

En tanto, su próximo partido será el domingo 14 de septiembre cuando tenga que visitar a Rosario Central en el marco de la octava jornada.

