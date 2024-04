¡Se viene el Súperclásico! Con Luis Advíncula, las alineaciones del Boca Juniors vs. River Plate por la Copa de la Liga

Ganar o ganar. Para seguir soñando con el primer título de la temporada, tendrán que sortear el Superclásico. Boca Juniors y River Plate protagonizarán el partido más importante del fútbol argentino en la llave de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, que se disputará este domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

No hay futuro para ninguno en el torneo si no salen con el triunfo en el Superclásico. Así, el entrenador ‘xeneize’ Diego Martínez definió su equipo, con la novedad que habrá un cambio táctico respecto al plan que utilizó en la pasada jornada frente a Godoy Cruz. El lateral Lautaro Blanco cumplió su fecha de suspensión y regresará al once de Boca.

En Boca Juniors no existen mayores dudas en la defensa. ‘Chiquito’ Romero estará en la portería, mientras que en la línea de cuatro se ubicarán el peruano Luis Advíncula, los zagueros Cristian Lema y el capitán Marcos Rojo más el zurdo Blanco.

River vs. Boca, Superclásico decisivo

La primera duda de Martínez estaba en el mediocampo por la expulsión de Cristian Medina y el DT resolvió que Jabes Saralegui sea de la partida ante River. La otra incógnita aparecía en el ataque respecto al acompañante de Edinson Cavani, pero continuará Miguel Merentiel en la delantera y como alternativa quedará Luca Langoni.

En River Plate, el cuadro de mejor rendimiento en la primera fase, la principal duda es el chileno Paulo Díaz, clave en la defensa millonaria. El defensor chileno padece una molestia en la rodilla izquierda, aunque el técnico Martín Demichelis probó su oncena este sábado contando con Díaz en la zaga.

El plan de Demichelis pasó por aumentar la carga de exigencia en el último ensayo. Un día antes, Paulo Díaz cumplió en el entrenamiento, lo mismo que el colombiano Miguel Borja, el goleador de River que llegaba con un inconveniente muscular en el aductor derecho.

Si en tienda millonaria se optan por variantes sobre estos jugadores, Daniel Zabala tomaría el lugar de Díaz, mientras que Facundo Colidio es la opción para remplazar a Borja.

La alineación de Boca Juniors para el Superclásico con River Plate

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La alineación de River Plate para el Superclásico con Boca Juniors

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri; Facundo Colidio o Pablo Solari, Miguel Borja.