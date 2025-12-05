En el "grupo de la muerte": Bolivia y sus posibles rivales si clasifica al Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. El evento no solo generó una enorme expectativa en los clasificados, sino también en aquellos que jugarán en el repechaje, como Bolivia.

Y es que, como se sabe, la Verde jugará el repechaje internacional para lograr uno de los dos cupos a la Copa del Mundo. Para ello, deberá superar, primero, a Surinam y luego a Irak para lograr poner su nombre en el Mundial.

Pero, ¿a quiénes se enfrentaría en caso clasifique? De acuerdo con el sorteo, el ganador de la serie de repechaje donde se encuentra Bolivia recaerá en el grupo I, donde se encuentra Francia, Senegal y Noruega, en lo que se puede llamar el grupo de la muerte.

Conocida la noticia, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se mostró optimista con su posible grupo, aunque se mostró cauta al indicar que aún le quedan dos encuentros para estar en el Mundial.

"Hoy en Washington se realizó el sorteo de grupos del Mundial 2026, con la presencia del Ing. Fernando Costa y el DT Óscar Villegas en representación de la Federación Boliviana de Fútbol. Posibles rivales de La Verde en el grupo I. ¡Estamos a solo dos partidos de llegar al Mundial!", destacó La Verde en sus redes sociales.

Calendario del repechaje internacional al Mundial 2026

Llave A

Semifinal 1

Bolivia vs. Surinam

Llave B

Semifinal 2

Jamaica vs. Nueva Caledonia

31 marzo

Final A

Ganador Semifinal 1 vs. IRAK --> Vencedor clasifica al Mundial 2026

Final B

Ganador Semifinal 2 vs. RD CONGO --> Vencedor clasifica al Mundial 2026

