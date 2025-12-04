Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: sigue aquí el evento en Washington hacia la próxima Copa del Mundo

No hay que esperar más. Esta semana se llevará a cabo el esperado Sorteo Mundial 2026 EN VIVO, por lo que elencos como Argentina, España, Francia y Brasil conocerán a sus rivales en la fase de grupos.

Por medio de sus redes sociales, la FIFA dio cuenta de los invitados que serán parte de la gala del Sorteo del Mundial 2026. Rio Ferdinand, exfigura de Inglaterra y del Manchester United, será el anfitrión y estará acompañado de Samantha Johnson.

Además, los asistentes de la ceremonia hacia la Copa del Mundo del 2026 son Tom Brady (exfigura de la NFL), Wayne Gretzky (excrack de la NHL y actual 'former head coach'), Aaron Judge (jugador de los New York Yankees de la MLB) y Shaquille O'Neal, gloria de la NBA.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y en dónde se realizará el sorteo del Mundial 2026?

La gala se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center (Washington D.C.), Estados Unidos. Contará con la presencia de todas las delegaciones participantes, menos la de Irán, ya que el gobierno estadounidense le exigía visa para poder ingresar al país.

The greatest show in the world is coming. 🏆



Don't miss the Final Draw on Friday. ⏳ pic.twitter.com/AdMCNwto2e — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2025

¿A qué hora comienza el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Sudamérica?

En Perú , el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m. En Estados Unidos (Washington) , el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En España, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 6:00 p.m.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026?

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Centro y Norteamérica - Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.

Oceanía: Nueva Zelanda

África - CAF: Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.



Asia - AFC: Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Europa UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, Escocia, España y Suiza.

Sudamérica - Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

¿Cuáles son los bombos del Sorteo del Mundial 2026?

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje UEFA 1

Repechaje UEFA 2

Repechaje UEFA 3

Repechaje UEFA 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Perú?



Países Canales de TV Streaming Perú DSports DGO y América tvGO Argentina DSports DGO Bolivia Red Uno y Unitel

Brasil - Cazé TV Chile DSports DGO Colombia Caracol, RCN y DSports DGO y Win Sports Ecuador DSports y Teleamazonas DGO Paraguay GEN, Trece y Unicanal Popu TV Uruguay DSports DGO Venezuela DSports y Televen DGO México Canal 5, Las Estrellas y TUDN ViX Estados Unidos FOX, Telemundo y Universo Peacock y Telemundo App España - rtve Play