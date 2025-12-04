Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: sigue aquí el evento en Washington hacia la próxima Copa del Mundo

Este viernes 5 de diciembre se lleva a cabo el Sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center, ubicado en la ciudad de Washington.
No hay que esperar más. Esta semana se llevará a cabo el esperado Sorteo Mundial 2026 EN VIVO, por lo que elencos como Argentina, España, Francia y Brasil conocerán a sus rivales en la fase de grupos.
Por medio de sus redes sociales, la FIFA dio cuenta de los invitados que serán parte de la gala del Sorteo del Mundial 2026. Rio Ferdinand, exfigura de Inglaterra y del Manchester United, será el anfitrión y estará acompañado de Samantha Johnson.
Además, los asistentes de la ceremonia hacia la Copa del Mundo del 2026 son Tom Brady (exfigura de la NFL), Wayne Gretzky (excrack de la NHL y actual 'former head coach'), Aaron Judge (jugador de los New York Yankees de la MLB) y Shaquille O'Neal, gloria de la NBA.
¿Cuándo y en dónde se realizará el sorteo del Mundial 2026?
La gala se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center (Washington D.C.), Estados Unidos. Contará con la presencia de todas las delegaciones participantes, menos la de Irán, ya que el gobierno estadounidense le exigía visa para poder ingresar al país.
¿A qué hora comienza el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Sudamérica?
- En Perú, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.
- En Colombia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.
- En Ecuador, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.
- En Bolivia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.
- En Venezuela, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.
- En Argentina, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.
- En Brasil, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.
- En Paraguay, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.
- En Uruguay, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.
- En España, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 6:00 p.m.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026?
Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
Centro y Norteamérica - Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.
Oceanía: Nueva Zelanda
África - CAF: Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.
Asia - AFC: Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
Europa UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, Escocia, España y Suiza.
Sudamérica - Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.
¿Cuáles son los bombos del Sorteo del Mundial 2026?
Bombo 1
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje UEFA 1
- Repechaje UEFA 2
- Repechaje UEFA 3
- Repechaje UEFA 4
- Repechaje Intercontinental 1
- Repechaje Intercontinental 2
¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Perú?
|Países
|Canales de TV
|Streaming
|Perú
|DSports
|DGO y América tvGO
|Argentina
|DSports
|DGO
|Bolivia
|Red Uno y Unitel
|Brasil
|-
|Cazé TV
|Chile
|DSports
|DGO
|Colombia
|Caracol, RCN y DSports
|DGO y Win Sports
|Ecuador
|DSports y Teleamazonas
|DGO
|Paraguay
|GEN, Trece y Unicanal
|Popu TV
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports y Televen
|DGO
|México
|Canal 5, Las Estrellas y TUDN
|ViX
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo y Universo
|Peacock y Telemundo App
|España
|-
|rtve Play