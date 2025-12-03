Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: ¿a qué hora empieza y cómo ver por TV y streaming el evento desde Washington?

El inicio de la fiesta. Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo en Washington D.C., Estados Unidos, el sorteo del Mundial 2026, el evento deportivo más importante previo a la Copa del Mundo.

Los 42 equipos confirmados —a falta de seis— conocerán a sus rivales en la fase de grupos, en un Mundial que contará no solo con la participación de nuevas selecciones, sino también con la instauración de una fase más (dieciseisavos de final).

Para el sorteo, ya se tienen determinados los grupos y posiciones de México, Canadá y Estados Unidos, los anfitriones del Mundial 2026. Además, las otras cabezas de serie serán colocados en posiciones opuestas para que se puedan enfrentar solo en una final. En tanto, n ningún equipo de una misma confederación podrá estar en el mismo grupo, salvo los de la UEFA.

El sorteo se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos, desde las 12:00 p.m. hora peruana. Se podrá ver EN VIVO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.

¿Cuándo y en dónde será el sorteo del Mundial 2026?



El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos. Contará con la presencia de todas las delegaciones participantes, salvo la de Irán, a que el gobierno de Estados Unidos le exigía visa para poder ingresar a su país.

¿A qué hora inicia el sorteo del Mundial 2026 en vivo?



En Perú , el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m. En Estados Unidos (Washington) , el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.

En España, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 6:00 p.m.

En Portugal, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 5:00 p.m.

En Inglaterra, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 5:00 p.m.

Bombos del Mundial 2026Fuente: Web

¿Cuáles son los bombos del sorteo del Mundial 2026?



Las selecciones clasificadas, y las que aún buscarán su cupo en el repechaje internacional, han sido divididas en cuatro bombos de 12 equipos cada uno. Estas han sido separadas según la última actualización del ránking FIFA, salvo en el bombo 1, donde se encuentran -por defectos de localía- Canadá, México y Estados Unidos.

Bombo 1

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las Eliminatorias Europeas y los dos clasificados del Repechaje Internacional.

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 funcionará de la siguiente manera. Primero, los países anfitriones, que se encuentran en el bombo 1, se identificarán con bolillos de color diferente.

De acuerdo con los parámetros establecidos con anterioridad, México irá al grupo A, posición uno; Canadá al grupo B, posición uno; y Estados Unidos al grupo D, posición uno. Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas. Sin embargo, España y Argentina, mejores selecciones en el ránking FIFA, serán colocados en cuadros opuestos para que no enfrenten hasta en una posible final. Igual sucederá con Francia e Inglaterra.

En tanto, las selecciones que están en los bombos 2, 3 y 4, serán colocadas en cada grupo según un patrón predefinido. Pero, en un principio, ningún grupo tendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA. Es decir, cada grupo contará —al menos— con una o como máximo dos selecciones de la UEFA.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo por TV y streaming?



Países Canales de TV Streaming Perú DSports DGO y América tvGO Argentina DSports DGO Bolivia Red Uno y Unitel

Brasil - Cazé TV Chile DSports DGO Colombia Caracol, RCN y DSports DGO y Win Sports Ecuador DSports y Teleamazonas DGO Paraguay GEN, Trece y Unicanal Popu TV Uruguay DSports DGO Venezuela DSports y Televen DGO México Canal 5, Las Estrellas y TUDN ViX Estados Unidos FOX, Telemundo y Universo Peacock y Telemundo App España - rtve Play

Lista de invitados al sorteo del Mundial 2026

La FIFA presentó el elenco de invitados que estarán en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026. Los hosts del evento serán Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez, mientras que los artistas que se presentarán en el show serán Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams.

