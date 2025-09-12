Bolivia busca llegar entonada al repechaje mundialista: ya tiene confirmados cuatro amistosos para octubre y noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia busca hacer historia. El combinado del Altiplano jugará el repechaje al Mundial 2026 al quedar en el séptimo lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas.

Como preparación para los duelos de marzo, la Federación Boliviana de Fútbol ha agendado una serie de amistosos a nivel internacional. La idea es que los dirigidos por Óscar Villegas lleguen de la mejor manera a la cita premundialista.

Así, el combinado de Bolivia tiene pactado un amistoso contra Jordania, que ya está clasificado a la Copa del Mundo 2026. Este duelo está programado para el 10 de octubre, en Turquía.

✈️ ¡CIERRE DE AÑO DE ALTO NIVEL!



🇯🇵 Japón 🆚 Bolivia 🇧🇴

📅 18 de noviembre – National Stadium, Tokio

🇯🇵 Japón 🆚 Bolivia 🇧🇴

📅 18 de noviembre – National Stadium, Tokio

🏆 Kirin Challenge Cup 2025

Bolivia frente a un nuevo repechaje

Luego, 'La Verde' chocará con Rusia, en Moscú. La tienda europea, hay que tener en cuenta, está sancionada por FIFA y no puede jugar cotejos oficiales, debido a la invasión a Ucrania.

En tanto, en noviembre, los dirigidos por Villegas tienen un par de duelos más que les servirá para afinar detalles de cara al repechaje: Bolivia jugará ante Corea del Sur, en condición de visitante, el día 14; y ante Japón, en Tokio, el 18 de ese mes.

Por otra parte, el DT boliviano descartó la presencia del ya retirado Marcelo Martins Moreno, de cara al repechaje de marzo.

"No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido. Para mí, es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles", dijo Villegas.

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación --> Bolivia

- 7° de la clasificación --> Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación

- Ganador de la quinta ronda de clasificación CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación

- Ganador de la segunda ronda de clasificación OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia