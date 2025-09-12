Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Bolivia busca llegar entonada al repechaje mundialista: ya tiene confirmados cuatro amistosos para octubre y noviembre

Bolivia jugará el repechaje por segunda ocasión en su historia.
Bolivia jugará el repechaje por segunda ocasión en su historia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Gandarillas
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Selección de Bolivia ha confirmado cuatro duelos amistosos, para llegar de la mejor forma al repechaje del Mundial 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia busca hacer historia. El combinado del Altiplano jugará el repechaje al Mundial 2026 al quedar en el séptimo lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas.

Como preparación para los duelos de marzo, la Federación Boliviana de Fútbol ha agendado una serie de amistosos a nivel internacional. La idea es que los dirigidos por Óscar Villegas lleguen de la mejor manera a la cita premundialista.

Así, el combinado de Bolivia tiene pactado un amistoso contra Jordania, que ya está clasificado a la Copa del Mundo 2026. Este duelo está programado para el 10 de octubre, en Turquía.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Bolivia frente a un nuevo repechaje

Luego, 'La Verde' chocará con Rusia, en Moscú. La tienda europea, hay que tener en cuenta, está sancionada por FIFA y no puede jugar cotejos oficiales, debido a la invasión a Ucrania.

En tanto, en noviembre, los dirigidos por Villegas tienen un par de duelos más que les servirá para afinar detalles de cara al repechaje: Bolivia jugará ante Corea del Sur, en condición de visitante, el día 14; y ante Japón, en Tokio, el 18 de ese mes.

Por otra parte, el DT boliviano descartó la presencia del ya retirado Marcelo Martins Moreno, de cara al repechaje de marzo.

"No, me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido. Para mí, es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles", dijo Villegas.

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

  • Conmebol - 7° de la clasificación --> Bolivia
  • Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación
  • AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación
  • CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación
  • OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Bolivia Eliminatorias 2026 Amistosos internacionales

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA