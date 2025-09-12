Jorge Fossati sobre la Selección Peruana: “Con esa frasecita del ‘cambio generacional’ están hace tres años”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, al mando de Perú, no tuvo éxito. Reemplazó a Juan Reynoso; pero, debido a malos resultados en las Eliminatorias 2026 y Copa América, fue apartado del cargo y Óscar Ibáñez tomó su relevo.

Ya fuera del banquillo de la ‘Bicolor’, el entrenador charrúa habló de las nuevas caras que tiene el conjunto nacional, que a partir del próximo año tendrá un nuevo entrenador.

"Les sugiero que vayan con calma, porque con eso del cambio generacional, con esa frasecita, están hace tres años. Me pedían que sacara a Paolo Guerrero (...) Hay jóvenes, sí", sostuvo el exDT de Perú en rueda de prensa, en pleno entrenamiento de la 'U'.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Fossati vive su segunda etapa como DT de la 'U'. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Jorge Fossati y el nivel de Perú en las Eliminatorias

Por otra parte, el hoy entrenador de la ‘U’ mostró su bronca porque las cosas no se dieron con Perú bajo su dirección técnica.

"Te queda la desazón de no haber ayudado más y mejor para que ese sueño de muchos peruanos se concretara. Estoy seguro que algunos están contentos. Siempre está el yo antes que nosotros para esa gente. Ellos ahora están contentos", remarcó.

Jorge Fossati también indicó que la tienda de Perú contaba con elementos a su favor para asegurar su pase a la Copa del Mundo 2026.

"Estoy, en términos de la selección, triste como los peruanos porque no se concretó algo para lo cual creo firmemente que futbolísticamente Perú estaba en condiciones de conseguir, en el sentido que clasificaban seis equipos y medio", agregó el DT.

Los números de Jorge Fossati en la Selección Peruana

Amistosos

Victoria 2-0 vs. Nicaragua (Lima)

Victoria 4-1 vs. República Dominicana (Lima)

Empate 0-0 vs. Paraguay (Lima)

Victoria 1-1 vs. El Salvador (Pennsylvania)

Copa América 2024

Empate 0-0 vs. Chile (Texas)

Derrota 1-0 vs. Canadá (Kansas City)

Derrota 2-0 vs. Argentina (Florida)

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Empate 1-1 vs. Colombia (Lima)

Derrota 1-0 vs. Ecuador (Quito)

Victoria 1-0 vs. Uruguay (Lima)

Derrota 4-0 vs. Brasil (Brasilia)

Empate 0-0 vs. Chile (Lima)

Derrota 1-0 vs. Argentina (Buenos Aires)