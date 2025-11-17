Bolivia vs Japón EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Japón EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el New Japan National Stadium de la ciudad de Tokio, desde las 5:15 a.m. hora peruana (6:15 a.m. hora de Bolivia) y será transmitido EN DIRECTO por Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Japón en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?
El partido entre Bolivia vs Japón se disputará este martes 18 de noviembre en el New Japan National Stadium de la ciudad de Tokio. El recinto tiene capacidad para 67 750 espectadores.
¿A qué hora juegan Bolivia vs Japón en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?
- En Perú, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 5:15 a.m.
- En Bolivia, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 6:15 a.m.
- En Colombia, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 5:15 a.m.
- En Ecuador, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 5:15 a.m.
- En Venezuela, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 6:15 a.m.
- En Brasil, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 7:15 a.m.
- En Argentina, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 7:15 a.m.
- En Chile, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 7:15 a.m.
- En Paraguay, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 7:15 a.m.
- En Uruguay, el partido Bolivia vs Japón comienza a las 7:15 a.m.
- En México (CDMX), el partido Bolivia vs Japón comienza a las 4:15 a.m.
¿Dónde ver el Bolivia vs Japón en vivo por TV?
El partido entre Bolivia vs Japón se podrá ver EN VIVO por TV a través de Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Bolivia vs Japón: alineaciones posibles
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Torrez, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Fernando Nava.
Japón: Tomoki Hayakawa; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Junnosuke Suzuki; Ritso Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Takumi Minamino; Ayase Ueda.
Bolivia vs Japón: últimos resultados
Bolivia
- Corea del Sur 2-0 Bolivia
- Rusia 3-0 Bolivia
- Jordania 0-1 Bolivia
Japón
- Japón 2-0 Ghana
- Japón 3-2 Brasil
- Japón 2-2 Paraguay