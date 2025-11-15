Perú vs. Chile: ¿cuándo y a qué hora juegan EN VIVO por amistoso internacional FIFA en Rusia?

Nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ y con ánimo de revancha para la Selección Peruana. En el que fue el primer amistoso del ciclo de transición de Manuel Barreto, la ‘Bicolor’ cayó sobre la hora ante Chile en un partido donde se vio una muestra positiva a nivel individual en los jugadores.

Un mes después de ello, Perú tendrá la ocasión de reponerse de esa derrota cuando enfrente a ‘La Roja’ en Rusia, en un campo neutral, en el cotejo que cierra sus compromisos del 2025.

En el ataque se perfila a aparecer desde el inicio Alex Valera, autor del gol ante Rusia en San Petersburgo, mientras que podría realizar su debut con el seleccionado el zaguero Fabio Gruber, quien llega desde las filas del Nuremberg.

Perú vs. Chile: ¿cómo llegan al 'Clásico del Pacífico' por amistoso FIFA 2025?

La Selección Peruana igualó 1-1 con Rusia en su primer amistoso de la ventana FIFA de noviembre, mientras que Chile le ganó al mismo elenco por 2-0. Previo a ello, Perú enfrentó a 'La Roja' en octubre, con triunfo chileno por 2-1 como local.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile EN VIVO en Sochi por el amistoso internacional 2025?

El partido de Perú contra el cuadro de Chile está programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

Alex Valera apunta a ser titular ante Chile en el 'Clásico del Pacífico'Fuente: Selección Peruana

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile EN VIVO en Sochi por el amistoso FIFA 2025?

En Perú , el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m.

, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m. En Chile , el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.



, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m. En Rusia (Sochi), el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 8:00 p.m.



(Sochi), el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Perú vs. Chile comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Perú vs. Chile comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m. .

En Argentina, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Perú vs. Chile comienza a la 1:00 p.m.

En España, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Chile por amistoso internacional EN VIVO por TV?

El partido Perú vs. Chile será transmitido EN VIVO para Perú por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO. En Chile, el 'Clásico del Pacífico va mediante ChileVisión, ESPN y Disney+.

También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Perú vs. Chile: alineaciones posibles

Perú: Diego Romero; Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Castillo, Jairo Concha; Kevin Quevedo, Piero Quispe, Maxloren Castro; y Alex Valera.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamin Kuscevic, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

Perú vs. Chile: últimos resultados en el 'Clásico del Pacífico'

10/10/2025 | Chile 2-1 Perú – Amistoso FIFA

15/10/2024 | Perú 0-0 Chile – Eliminatorias 2026

21/06/2024 | Perú 0-0 Chile – Copa América 2024

12/10/2023 | Chile 2-0 Perú – Eliminatorias 2026

07/10/2021 | Perú 2-0 Chile – Eliminatorias 2022

13/11/2020 | Chile 2-0 Perú – Eliminatorias 2022