Partidos de hoy, martes 14 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Eliminatorias

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 14 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs Alianza Universidad por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 14 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga 1 - Perú
6:00 p.m. | Melgar vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA
1:45 p.m. | España vs Bulgaria - Disney+
1:45 p.m. | Italia vs Israel - Disney+
1:45 p.m. | Portugal vs Hungría - Disney+
1:45 p.m. | Turquía vs Georgia - Disney+
1:45 p.m. | Irlanda vs Armenia - Disney+
1:45 p.m. | Letonia vs Inglaterra - ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Estonia vs Moldavia - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF
8:00 a.m. | Seychelles vs Gambia - FIFA+
11:00 a.m. | Nigeria vs Benín - FIFA+
11:00 a.m. | Argelia vs Uganda - FIFA+
11:00 a.m. | Sudáfrica vs Ruanda - FIFA+
11:00 a.m. | Guinea vs Bostwana - FIFA+
11:00 a.m. | Somalia vs Mozambique - FIFA+
2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Kenia - FIFA+
2:00 p.m. | Marruecos vs República del Congo - FIFA+
2:00 p.m.| R.D. Congo vs Sudán - FIFA+
2:00 p.m. | Gabón vs Burundi - FIFA+
2:00 p.m. | Senegal vs Mauritania - FIFA+
Partidos de hoy, Eliminatorias - Asia
12:15 p.m. | Qatar vs Emiratos Árabes Unidos - Disney+
1:45 p.m. | Arabia Saudita vs Irak - Disney+
Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf
6:00 p.m. | Curazao vs Trinidad y Tobago - Concacaf GO, Concacaf YouTube
7:00 p.m. | Jamaica vs Bermudas - Concacaf GO, Concacaf YouTube
8:00 p.m. | Panamá vs Suriman - Concacaf GO, Concacaf YouTube
9:00 p.m. | El Salvador vs Guatemala - Concacaf GO, Concacaf YouTube
Partidos de hoy, amistoso internacional - FIFA
5:30 a.m. | Brasil vs Japón - Globo TV, Premiere
6:00 a.m. | Paraguay vs Corea del Sur - Tigo Sports
11:00 a.m. | Noruega vs Nueva Zelanda - Disney+
12:00 p.m. | Albania vs Jordania - Disney+
12:00 p.m. | Bolivia vs Rusia - UNITEL
7:00 p.m. | Argentina vs Puerto Rico - TyC Sports, Telefé, beIN SPORTS, ESPN, TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play y Disney+
7:00 p.m. | Colombia vs Canadá - Caracol Televisión, RCN y TSN
9:30 p.m. | México vs Ecuador - TUDN, ViX, El Canal del Fútbol, Zapping