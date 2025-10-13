Partidos de hoy, martes 14 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto.





Programación de los partidos de hoy, martes 14 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

6:00 p.m. | Melgar vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

1:45 p.m. | España vs Bulgaria - Disney+

1:45 p.m. | Italia vs Israel - Disney+

1:45 p.m. | Portugal vs Hungría - Disney+

1:45 p.m. | Turquía vs Georgia - Disney+

1:45 p.m. | Irlanda vs Armenia - Disney+

1:45 p.m. | Letonia vs Inglaterra - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Estonia vs Moldavia - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF

8:00 a.m. | Seychelles vs Gambia - FIFA+

11:00 a.m. | Nigeria vs Benín - FIFA+

11:00 a.m. | Argelia vs Uganda - FIFA+

11:00 a.m. | Sudáfrica vs Ruanda - FIFA+

11:00 a.m. | Guinea vs Bostwana - FIFA+

11:00 a.m. | Somalia vs Mozambique - FIFA+

2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Kenia - FIFA+

2:00 p.m. | Marruecos vs República del Congo - FIFA+

2:00 p.m.| R.D. Congo vs Sudán - FIFA+

2:00 p.m. | Gabón vs Burundi - FIFA+

2:00 p.m. | Senegal vs Mauritania - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Asia

12:15 p.m. | Qatar vs Emiratos Árabes Unidos - Disney+

1:45 p.m. | Arabia Saudita vs Irak - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf

6:00 p.m. | Curazao vs Trinidad y Tobago - Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Jamaica vs Bermudas - Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. | Panamá vs Suriman - Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. | El Salvador vs Guatemala - Concacaf GO, Concacaf YouTube

Partidos de hoy, amistoso internacional - FIFA

5:30 a.m. | Brasil vs Japón - Globo TV, Premiere

6:00 a.m. | Paraguay vs Corea del Sur - Tigo Sports

11:00 a.m. | Noruega vs Nueva Zelanda - Disney+

12:00 p.m. | Albania vs Jordania - Disney+

12:00 p.m. | Bolivia vs Rusia - UNITEL

7:00 p.m. | Argentina vs Puerto Rico - TyC Sports, Telefé, beIN SPORTS, ESPN, TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play y Disney+

7:00 p.m. | Colombia vs Canadá - Caracol Televisión, RCN y TSN

9:30 p.m. | México vs Ecuador - TUDN, ViX, El Canal del Fútbol, Zapping



