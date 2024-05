¡Se va un histórico! Marco Reus anuncia su despedida del Borussia Dormund después de doce temporadas

El alemán Marco Reus dejará el Borussia Dortmund a final de temporada al acordar la partes de mutuo acuerdo no renovar el contrato que expira a final de temporada, con lo que se despedirá del club después de 12 años desde que regresó en 2012, tras jugar en las categorías inferiores.



"Estoy increíblemente agradecido y orgulloso de este momento especial en mi club, el Borussia Dortmund. He pasado más de la mitad de mi vida en este club y he disfrutado cada día, aunque, por supuesto, también ha habido momentos difíciles", declaró el jugador de 34 años en declaraciones facilitadas por su club este viernes, donde aprovechó para agradecer a la afición "su apoyo a lo largo de los años".



El centrocampista jugó en las categorías inferiores del club desde 1995 hasta principios de 2005 y regresó al Borussia Dortmund procedente del Borussia Mönchengladbach en el verano de 2012 habiendo disputado hasta la fecha 424 partidos, con 168 goles y 128 asistencias y portando el brazalete de capitán entre 2018 y 2023.

En su palmarés, Reus ha ganado dos Copas y dos Supercopas de Alemania y llegó a disputar una final de Liga de Campeones en 2013 frente al Bayern de Múnich donde fueron derrotados por 1-2.



Por delante, el futbolista tiene como objetivo que el Borussia acabe entre los cinco primeros en el campeonato liguero que dan acceso a la máxima competición del fútbol europeo, y sobre todo, soñar con la segunda 'orejona' (Liga Campeones) del club al encontrarse a un paso de la final tras vencer al París Saint-Germain en la ida de semifinales por 1-0.

