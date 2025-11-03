Brasil vs Honduras EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?

Brasil vs Honduras EN VIVO: se enfrentan este martes 4 de noviembre por la fecha 1 del grupo H del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 3, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 9:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Honduras en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
El partido entre Brasil vs Honduras por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este martes 4 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 3 de la ciudad de Rayán.
¿A qué hora juegan Brasil vs Honduras en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
- En Perú, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 7:30 a.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 9:30 a.m.
- En Honduras, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 6:30 a.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 7:30 a.m.
- En Ecuador, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 7:30 a.m.
- En Bolivia, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 8:30 a.m.
- En Venezuela, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 8:30 a.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 9:30 a.m.
- En Paraguay, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 9:30 a.m.
- En Uruguay, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 9:30 a.m.
- En Chile, el partido Brasil vs Honduras comienza a las 9:30 a.m.
- En México (CDMX), el partido Brasil vs Honduras comienza a las 6:30 a.m.
¿Qué canal transmite el Brasil vs Honduras en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?
En partido entre Brasil vs Honduras será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Lista de convocados de Brasil para Mundial Sub 17 2025
Arqueros: João Pedro (Santos), Arthur Nascimento (Bahía) y Lucas Andrade (Vasco da Gama).
Defensas: Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense), Derick Araújo (Palmeiras), Luis Eduardo (Gremio), Luccas Ramon (Palmeiras), Vitor Hugo (Cruzeiro) y Vitor Fernandes (Atlético Mineiro).
Volantes: Zé Lucas (Sport), Luis Felipe (Palmeiras), Felipe Morais (Cruzeiro), Tiago Augusto (Gremio) y Vinicius Rocha (Santos).
Delanteros: Ruan Pablo (Bahía), Pietro Tavares (Cruzeiro), Dell (Bahía), Andrey Fernandes (Vasco da Gama), Kayke Santos (Athletico Paranaense) y Gabriel Mec (Gremio).