Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 2025: así van las posiciones en la fecha 1 de la fase de grupos

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 2025
Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 2025
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce los resultados y la tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial Sub 17 2025 que se disputa en Qatar.

El lunes 3 de noviembre empezó el Mundial Sub 17 2025, el primero en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en la última edición jugada en Indonesia en el 2023.

Qatar es sede de esta Copa del Mundo, y también de las próximas cuatro ediciones, donde Alemania buscará defender el título. Para ello, deberá vencer a Colombia, El Salvador y Corea del Norte, con quienes se enfrentará en el grupo G. 

Las 48 selecciones clasificadas han sido divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de llave, junto con los ocho mejores terceros, clasificarán a los dieciseisavos de final. A partir de dicha ronda, el torneo se disputará a eliminación directa hasta el final.

A continuación, conoce cómo se mueve la tabla de posiciones en la fase de grupos.

Grupos del Mundial Sub 17 2025

Grupo A: Qatar, Italia, Sudráfrica y Bolivia

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador

Grupo H: Brasil, Hondura, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita

Tablas de posiciones del Mundial Sub 17 2025

Grupo A

PaísPJGEPDGPTS
Sudáfrica110023
Italia000000
Qatar000000
Bolivia1001-20

Grupo B

PaísPJGEPDGPTS
Japón000000
Marruecos000000
Nueva Caledonia000000
Portugal000000

Grupo C

PaísPJGEPDGPTS
Costa Rica101001
Emiratos Árabes Unidos101001
Croacia101001
Senegal10100

Grupo D

PaísPJGEPDGPTS
Argentina000000
Bélgica000000
Túnez000000
Fiyi000000

Grupo E

PaísPJGEPDGPTS
Inglaterra000000
Venezuela000000
Haití000000
Egipto000000

Grupo F

PaísPJGEPDGPTS
México000000
Corea del Sur000000
Costa de Marfil000000
Suiza000000

Grupo G

PaísPJGEPDGPTS
Alemania000000
Colombia000000
Corea del Norte000000
El Salvador000000

Grupo H

PaísPJGEPDGPTS
Brasil000000
Honduras000000
Indonesia000000
Zambia000000

Grupo I

PaísPJGEPDGPTS
Estados Unidos000000
Burkina Faso000000
Tayikistán000000
República Checa000000

Grupo J

PaísPJGEPDGPTS
Paraguay000000
Uzbekistán000000
Panamá000000
Irlanda000000

Grupo K

PaísPJGEPDGPTS
Francia000000
Chile000000
Canadá000000
Uganda000000

Grupo L

PaísPJGEPDGPTS
Malí000000
Nueva Zelanda000000
Austria000000
Arabia Saudita000000

Programación de la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025

Lunes 3 de noviembre

7:30 a.m. | Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos ---> Grupo C

7:30 a.m. | Sudáfrica vs Bolivia ---> Grupo A

8:00 a.m. | Senegal vs Croacia ---> Grupo C

8:30 a.m. | Japón vs Marruecos ---> Grupo B

9:45 a.m. | Argentina vs Bélgica ---> Grupo D

10:15 a.m. | Nueva Caledonia vs Portugal ---> Grupo B

10:45 a.m. | Qatar vs Italia ---> Grupo A

10:45 a.m. | Túnez vs Fiyi ---> Grupo D

Martes 4 de noviembre

7:30 a.m. | Costa de Marfil vs Suiza ---> Grupo F

7:30 a.m. | Brasil vs Honduras ---> Grupo H

8:00 a.m. | México vs Corea del Sur ---> Grupo F

8:30 a.m. | Haití vs Egipto ---> Grupo E

9:45 a.m. | Alemania vs Colombia ---> Grupo G

10:15 a.m. | Inglaterra vs Venezuela ---> Grupo E

10:45 a.m. | Corea del Norte vs El Salvador ---> Grupo G

10:45 a.m. | Indonesia vs Zambia ---> Grupo H

Miércoles 5 de noviembre

7:30 a.m. | Panamá vs Irlanda ---> Grupo J

7:30 a.m. | Tayikistán vs República Checa ---> Grupo I

8:00 a.m. | Paraguay vs Uzbekistán ---> Grupo J

8:30 a.m. | Austria vs Arabia Saudita ---> Grupo L

9:45 a.m. | Malí vs Nueva Zelanda ---> Grupo L

10:15 a.m. | Estados Unidos vs Burkina Faso ---> Grupo I

10:45 a.m. | Francia vs Chile ---> Grupo K

10:45 a.m. | Canadá vs Uganda ---> Grupo K

Mundial Sub 17 Mundial Sub 17 2025

