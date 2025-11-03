Colombia vs Alemania EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17?

Colombia vs Alemania EN VIVO: se enfrentan este martes 4 de noviembre por la fecha 1 del grupo G del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 2, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 9:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, Caracol HD2, RCN, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Alemania en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre Colombia vs Alemania por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este martes 4 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 2 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Colombia vs Alemania en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido Colombia vs Alemania comienza a las 9:45 a.m.

, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 9:45 a.m. En Colombia , el partido Colombia vs Alemania comienza a las 9:45 a.m.

, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 9:45 a.m. En Ecuador, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 9:45 a.m.

En Bolivia, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 10:45 a.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 10:45 a.m.

En Argentina, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 11:45 a.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 11:45 a.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 11:45 a.m.

En Brasil, el partido Colombia vs Alemania comienza a las 11:45 a.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs Alemania comienza a las 8:45 a.m.



¿Qué canal transmite el Colombia vs Alemania en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?



En partido entre Colombia vs Alemania será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports, Caracol HD2 y RCN. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Lista de convocados de Colombia para el Mundial Sub 17

Arqueros: Jorman Mendoza (Envigado FC), Juan Covilla (Deportes Tolima) y David Rodríguez (Millonarios).

Defensores: Criss Macías (Millonarios), Brait García (Deportivo Cali), Jesús Peñaloza (Unión Magdalena), Didier Henao (Boca Juniors de Cali), Cristian Orozco (Fortaleza CEIF), J. José Cataño (Envigado FC), Camilo Amú (América de Cali), Ángel Mora (Independiente Santa Fe), Miguel Agámez (Junior F.C.) y Devi Quiñones (LDU Quito).

Volantes: Miguel Solarte (Boca Juniors de Cali), Edmilson Herazo (Barranquilla FC), Yaiker Moya (Junior FC) y Kevin Angulo (América de Cali).

Delantero: Cristian Flórez (Real Cundinamarca), Santiago Londoño (Envigado F.C.), Matías Lozano (Atlético Nacional) y José Escorcia (Atlético Nacional).

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis