Fabrício Bruno se disculpa tras errores en el partido ante Japón: "No me definen como jugador"

Admitió sus errores. Fabrício Bruno, defensa de la Selección de Brasil, pidió disculpas por las equivocaciones ante Japón, las cuales les costó el partido a su selección.

En conversación con los medios, indicó que los fallos no los define como jugador, pero asumió toda la responsabilidad.

"Fue una lástima de mi parte. Quisiera disculparme. Quiero enfatizar que esto no me define como jugador", indicó en un principio.

"A lo largo de mi carrera, siempre he enfrentado dificultades. Mi equilibrio era débil y terminé perdiendo fuerza. Fue un error mío. Asumo la responsabilidad y pido disculpas a la afición brasileña", complementó.

¿Error le podría costar su presencia en el Mundial?

Brasil derrotaba 2-0 a Japón con goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli. Pero, todo cambió a inicio del segundo tiempo, cuando Fabrício Bruno no logró despejar un balón dentro del área que Minamino aprovechó para acortar distancias. Y para el segundo gol, el defensor desvió el remate de Nakamura que le dio el empate a los locales.

"Todavía queda mucho tiempo para el Mundial. Un error no me definirá como jugador. Quizás quieran etiquetarme, criticarme; es parte del proceso, pero definirme por 45 minutos, una jugada, es imposible", indicó.

"Pido que no sean tan cobardes como para crucificarme por un error que, lamentablemente, ocurrió. Es una lección aprendida: sentir el dolor y mantener la calma en este momento", finalizó.

