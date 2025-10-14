Carlo Ancelotti incómodo tras perder ante Japón: "Tenemos que aprender de esta derrota"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, expresó su frustración tras la derrota ante Japón. En conferencia de prensa, el italiano indicó que el equipo debe mostrar más equilibrio y aprender de los errores cometidos durante los partidos.

"No está bien, no. Cuando el equipo pierde, nos enfadamos, es normal. Todos están enfadados. No me gusta perder, ni a los jugadores tampoco. Tenemos que aprender de esta derrota, como siempre en el fútbol", comentó el entrenador.

"Creo que el partido de hoy, hasta el error de Fabrício, estuvo bien controlado. Después, tengo muy claro lo que pasó. El equipo perdió la mentalidad tras el primer error. Ese fue el mayor error del equipo. No creo que la segunda parte no haya sido buena. Repito, el error tuvo un gran impacto», añadió.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Brasil, el partido ante Japón y su gira por Asia

Brasil se puso por delante en el marcador, con un 2-0 en la primera parte, con tantos de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli. Pero Japón remontó en el segundo tiempo con goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

La derrota contra Japón llega después de una victoria convincente ante Corea del Sur (5-0). Esta es la segunda caída de Brasil en la etapa de Ancelotti, tras el 1-0 encajado ante Bolivia en El Alto, en la última jornada de las eliminatorias mundialistas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis