Brasil vs Paraguay EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los 16avos de final del Mundial Sub 17?

Brasil vs Paraguay EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por los 16avos de final del Mundial Sub 17.

Brassil vs Paraguay EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 9, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 10:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Paraguay: ¿cómo llegan ambos a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



Brasil llega a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 tras quedar quinto en la tabla de mejores segundos del torneo. Paraguay, en tanto, clasificó a esta instancia tras ubicarse tercero en la tabla de los mejores terceros.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Paraguay en vivo por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre Brasil vs Paraguay por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este viernes 14 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 9 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Brasil vs Paraguay en vivo por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 10:45 a.m.

En Brasil, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.

En Paraguay, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.

En Colombia, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 10:45 a.m.

En Ecuador, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 10:45 a.m.

En Bolivia, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 11:45 a.m.

En Venezuela, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 11:45 a.m.

En Argentina, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.

En Uruguay, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.

En Chile, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.

En Brasil, el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.

En México (CDMX), el partido Brasil vs Paraguay comienza a las 12:45 p.m.

¿Dónde ver Brasil vs Paraguay Sub 17 en vivo por TV y streaming?



En partido entre Brasil vs Paraguay será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil Sub 17 vs Paraguay Sub 17: alineaciones posibles

Brasil: Joao Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Arthur Ryan, Vito Hugo; Zé Lucas, Luis Felipe; Felipe Morais, Ruan Pablo, Dell; Kayke.

Paraguay: Matías Fernández; Mauro Coronel, Alexis Acosta, Leo Cristaldo, Thiago Aranda; Aldo Sanabria, Carlos Franco; Jhosias Campos, Thiago Vera, Pedro Villalba; Mauricio González.

