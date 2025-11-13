Argentina vs México EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los 16avos de final del Mundial Sub 17?

Colombia vs Francia EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por los 16avos de final del Mundial Sub 17.

Argentina vs México EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 2, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 9:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, TV Pública, TUDN, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs México: ¿Cómo llegan a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



Argentina es el gran favorito de la llave. El cuadro Albiceleste clasificó como primero en la tabla de primeros lugares del Mundial. México, en tanto, se clasificó en el último lugar de la tabla de los mejores terceros.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs México en vivo por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre Argentina vs México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este viernes 14 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 2 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Argentina vs México en vivo por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido Argentina vs México comienza a las 9:45 a.m.

, el partido Argentina vs México comienza a las 9:45 a.m. En Argentina , el partido Argentina vs México comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Argentina vs México comienza a las 11:45 a.m. En Colombia, el partido Argentina vs México comienza a las 9:45 a.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs México comienza a las 9:45 a.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs México comienza a las 10:45 a.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs México comienza a las 10:45 a.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs México comienza a las 11:45 a.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs México comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Argentina vs México comienza a las 11:45 a.m.

En Brasil, el partido Argentina vs México comienza a las 11:45 a.m.

En México (CDMX), el partidoA rgentina vs México comienza a las 845 a.m.

¿Dónde ver Argentina Sub 17 vs México Sub 17 en vivo por TV y streaming?



En partido entre Argentina vs México será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports, TV Pública y TUDN. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina Sub 17 vs México Sub 17: alineaciones posibles



Argentina: Juan Manuel Centurión; Thaigo Yañez, Misael Zalazar, Mateo Martínez, Santiago Silveira; Gaston Bouhier, Santiago Espindola; Uriel Ujeda, Facundo Jainikoski, Ramiro Tulian; Can Guner;

México: Santiago López; Felix Contreras, Ian Olvera, Michael Corona, Jhonnatan Grajales; Oscar Pineda, Iñigo Borgio; Karin Hernández, Luis Gamboa y Aldo De Nigris.

