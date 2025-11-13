Colombia vs Francia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los 16avos de final del Mundial Sub 17?

Colombia vs Francia EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por los 16avos de final del Mundial Sub 17.

Colombia vs Francia EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 1, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 8:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, Caracol HD2, RCN, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs Francia: ¿cómo llegan ambos a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



Colombia llega a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 tras quedar décimo en la tabla de mejores segundos del torneo. Francia, en tanto, clasificó a esta instancia tras ubicarse en el puesto doce en la tabla de los primeros.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Francia en vivo por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre Colombia vs Francia por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se disputará este viernes 14 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 1 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Colombia vs Francia en vivo por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido Colombia vs Francia comienza a las 8:30 a.m.

, el partido Colombia vs Francia comienza a las 8:30 a.m. En Colombia , el partido Colombia vs Francia comienza a las 8:30 a.m.

, el partido Colombia vs Francia comienza a las 8:30 a.m. En Ecuador, el partido Colombia vs Francia comienza a las 8:30 a.m.

En Bolivia, el partido Colombia vs Francia comienza a las 9:30 a.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs Francia comienza a las 9:30 a.m.

En Argentina, el partido Colombia vs Francia comienza a las 10:30 a.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs Francia comienza a las 10:30 a.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs Francia comienza a las 10:30 a.m.

En Chile, el partido Colombia vs Francia comienza a las 10:30 a.m.

En Brasil, el partido Colombia vs Francia comienza a las 10:30 a.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs Francia comienza a las 7:30 a.m.

¿Qué canales TV transmiten el Colombia vs Francia en vivo?



En partido entre Colombia vs Francia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports, Caracol HD2 y RCN. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs Francia: alineaciones posibles en el Mundial Sub 17



Colombia: Johan Camilo; Criss Macías, Jesús Peñaloza, Ednilson Herazo, Miguel Solarte; Crisitian Orozco, Matías Lozano, Juan José Catano, José Escorcia; Cristian Florez y Santiago Londoño.

Francia: Ilian Jourdren; Emmanuel Mbemba, Adboulaye Nassoko, Isyak Mohamed, Ilian Ounissi; Adboulaye Camara, Believe Munongo; Soan Ameline, Pierre Mounguengue, Christ Batola; Remi Himbert.

