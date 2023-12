Carlo Ancelotti bromeó sobre si se iría del Real Madrid: "¿A Arabia por 500 millones? ¡A pie!"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, opinó en relación a la decisión del golfista español Jon Rahm, que se incorporará al gobierno de Arabia Saudita, por unos 500 millones de dólares.

Ancelotti bromeó que con una oferta así llegaría "andando" a Arabia Saudita. "A pie, no necesito reservar vuelo", agregó en forma irónica.

"Es una broma", aclaró el entrenador merengue, antes de añadir que "cada uno elige lo que quiere, el mundo está cambiando y cambiará. No me sorprendo de nadie".

"Jon Rahm es muy bueno, no soy un experto, nunca he jugado al golf, pero me parece que es el mejor de todos", afirmó Ancelotti, que afirmó no haber recibido ninguna oferta proveniente de Arabia y descartó que sus decisiones se muevan por el aspecto económico.

"No me han llamado. Vivo el presente, el presente es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo, otra idea..., nunca he pensado en el dinero porque he crecido en una familia donde el dinero no era importante", aseguró Ancelotti.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Vinicius y Camavinga vuelven en enero

Las recuperaciones del francés Eduardo Camavinga y el brasileño Vinicius Junior avanzan de forma positiva e impulsaron a su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, a asegurar que podrá contar con ellos desde enero, con el deseo de verlos de nuevo en la dinámica de grupo tras el parón navideño.



Camavinga sufrió a inicios de noviembre una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha en un entrenamiento con la selección francesa. El tiempo estimado de baja abarca entre ocho y diez semanas.



Vinicius, por su parte, cayó lesionado en la noche del 16 de noviembre con Brasil y se le pronosticó el mismo tiempo de baja, no menos de dos meses, por la rotura muscular sufrida en el bíceps femoral de la pierna izquierda que, además, afectó al tendón distal.



Nuestros Podcast

EP26 | T5 | Calidad del aire y riesgos para la salud

Aunque se suele difundir la problemática de la contaminación del aire en exteriores, no se pone la misma atención a la calidad del aire en las viviendas y espacios interiores. En este episodio, conversamos con Nathaly Robles, investigadora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y autora de la tesis de maestría "Calidad del aire en interior de viviendas, contaminadas por la emisión de material particulado de pollerías ubicadas en el Centro Histórico de Huamanga 2022", realizada con apoyo de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.